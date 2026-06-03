Empleo público: UNA abre concurso externo para ocho puestos con salarios de hasta ₡1,1 millones y registro de elegibles

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) abrió un concurso externo para conformar registros de elegibles en distintos puestos administrativos, técnicos y profesionales. El proceso se ejecuta bajo modalidad de contratación interina por periodos definidos.

Las plazas están distribuidas en sedes como Omar Dengo, Benjamín Núñez, Alajuela y la Sede Regional Chorotega. Las funciones varían según cada perfil, con énfasis en apoyo académico, operativo y de servicios institucionales.

El proceso de reclutamiento se realizará exclusivamente mediante formulario digital oficial de la institución. No se aceptarán currículums físicos ni documentación enviada por correo electrónico fuera de la plataforma establecida.

Las personas postulantes deberán contar con cuenta de correo Gmail, ya que será el medio oficial de notificación durante todo el proceso de selección y comunicación institucional.

El periodo de recepción de ofertas está definido del 1.° de junio de 2026 al viernes 5 de junio de 2026, con cierre a las 5:00 p. m. Posterior a esa hora no se aceptarán postulaciones.

Las jornadas laborales disponibles van de 10, 20, 30 y hasta 40 horas semanales, dependiendo del puesto. Los nombramientos son interinos y pueden extenderse por periodos mínimos de un mes.

El salario global varía según el cargo, con montos que van desde los ₡502.357 hasta los ₡1.139.080 en jornada completa, además de beneficios institucionales como Fondo de Beneficio Social (FBS), Asociación Solidarista de Funcionarios de la Universidad Nacional (Asouna) y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn).

El Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de la UNA habilitó los concursos externos con recepción de ofertas digitales abierta hasta el viernes 5 de junio de 2026 a las 5:00 p. m.

Conserje (Chorotega)

El puesto de conserje en la Sede Regional Chorotega tiene como objetivo conformar registro de elegibles para labores de limpieza, orden y apoyo operativo en los campus Liberia y Nicoya de la UNA.

Se requiere al menos tercer año de colegio aprobado y capacitación en áreas como etiqueta, protocolo, comunicación y salud laboral. Se admite experiencia en labores domésticas bajo declaración jurada ante notario público.

La experiencia mínima es de seis meses en funciones de aseo, higiene y mantenimiento básico. El puesto contempla participación en tareas de seguridad sanitaria en instalaciones universitarias.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡502.357,50 (jornada completa)

Experiencia: 6 meses mínimo

Modalidad: interinato

Ubicación: Liberia y Nicoya

Postulación: formulario digital UNA

Psicopedagogo/a (Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela)

El puesto de psicopedagogía corresponde a la Sede de Vida Estudiantil y busca conformar registro de elegibles para funciones de evaluación e intervención en población estudiantil universitaria.

Se exige licenciatura en Orientación, Psicología, Psicopedagogía o Educación Especial e incorporación activa al colegio profesional correspondiente, además de certificaciones en pedagogía y legislación educativa.

La experiencia mínima es de dos años en atención de estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje, además de trabajo interdisciplinario y elaboración de informes técnicos.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡1.139.080,03

Experiencia: 2 años mínimo

Modalidad: interinato

Ubicación: sedes UNA

Postulación: formulario digital

Los carteles de la UNA prohíben a los aspirantes adjuntar currículums, copias de títulos o documentos físicos durante la primera fase de postulación. El sistema automatizado de reclutamiento descarta cualquier información que no esté estrictamente digitada dentro de las celdas del formulario web de la "Oferta de Servicio Concurso Externo". (Cortesía)

Orientador/a (Chorotega)

El puesto de Orientación en la Sede Chorotega está dirigido a la atención de población estudiantil en Liberia y Nicoya mediante procesos de acompañamiento socioeducativo y vocacional.

Se requiere licenciatura en Orientación e incorporación al colegio profesional correspondiente, además de formación en vida estudiantil y pedagogía.

La experiencia mínima es de dos años en atención socioemocional, prevención de crisis y desarrollo de estrategias educativas para población joven adulta.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡1.139.080,03

Experiencia: 2 años mínimo

Modalidad: interinato

Ubicación: Chorotega

Postulación: formulario digital

Sin zonaje

Asistente académico Ciencias Físicas (Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela)

El puesto de asistente académico en Ciencias Físicas se ubica en unidades de apoyo de la UNA para labores técnicas y operativas en soporte a procesos académicos.

Se requiere diplomado universitario o 60 a 90 créditos aprobados en Física Electrónica, Física y Matemática, Matemática, Física, Biología, Ciencias, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Física y Meteorología y formación en comunicación, estadística e inglés intermedio.

La experiencia se enfoca en apoyo académico, laboratorios y procesos operativos dentro de unidades universitarias de ciencias físicas.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡719.541,38

Experiencia: según perfil

Modalidad: interinato

Postulación: formulario digital

Intérprete Lesco (Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela)

El puesto de intérprete está orientado a la mediación entre español y lengua de señas costarricense en actividades académicas y de vida estudiantil en la UNA.

El rango de remuneración global para las plazas administrativas de la UNA en la convocatoria de junio 2026 se fija entre los ¢502.357,5 para puestos operativos y los ¢1.139.080,03 para profesionales ejecutivos. (Shutterstock/Shutterstock)

Se requiere Bachillerato en Educación Media y certificación avanzada en Lesco o nivel VI con 240 horas acreditadas por entidad reconocida.

La experiencia mínima es de un año en interpretación compleja entre lenguaje oral y señas en contextos educativos o institucionales.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡685.274,14

Experiencia: 1 año mínimo

Modalidad: interinato

Requiere Lesco avanzado

Postulación: formulario digital

Técnico/a en aire acondicionado (Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela)

El puesto técnico se enfoca en mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de refrigeración y aire acondicionado en instalaciones universitarias.

Se exige Bachillerato en Educación Media y formación técnica en refrigeración con certificación equivalente a 2.840 horas según Marco de Cualificaciones del Ministerio de Educación Pública.

La experiencia mínima es de un año en mantenimiento de equipos, lectura de diagramas, uso de herramientas y reparación de sistemas electromecánicos.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡652.646,12

Experiencia: 1 año mínimo

Modalidad: interinato

Requiere formación técnica

Postulación: formulario digital

Operario/a Agropecuario/a (Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela)

El puesto operario agropecuario está orientado al apoyo en actividades agrícolas, ganaderas y de mantenimiento de cultivos en fincas universitarias.

Se requiere primaria completa, licencia B1 vigente y curso de manipulación de alimentos como requisito obligatorio para el puesto.

La experiencia mínima es de seis meses en labores agrícolas, manejo de maquinaria y atención de animales de producción.

Jornada: 10 a 40 horas semanales

Salario: ₡545.407,92

Experiencia: 6 meses mínimo

Modalidad: interinato

Requiere licencia B1

Postulación: formulario digital

La Universidad Nacional estipuló que el uso de cuentas de correo con el dominio de Gmail es una condición técnica obligatoria para que los aspirantes reciban las notificaciones oficiales del concurso. (Canva/Canva)

Administrador/a en transferencia del conocimiento y vinculación externa (Omar Dengo, Benjamín Núñez y Alajuela)

El puesto de administrador/a en transferencia del conocimiento y vinculación externa se integra al sistema de registro de elegibles de la UNA para apoyar procesos de articulación entre la academia y el sector externo.

Se requiere bachillerato en Administración de Empresas, Administración de Negocios, Contaduría Pública, Recursos Humanos, entre otras carreras que puede consultar en este enlace.

Además de incorporación activa y al día en el colegio profesional correspondiente según el perfil oficial del cargo.

La experiencia mínima es de dos años en gestión, promoción o comercialización de servicios, así como en propiedad intelectual, innovación, transferencia tecnológica o valorización del conocimiento en entornos institucionales o académicos.

Debe acreditarse experiencia adicional de dos años en educación permanente, emprendimiento, articulación universidad-sector externo, manejo de bases de datos, estudios de mercado y uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Jornada: 10, 20, 30 o 40 horas semanales

Salario: ₡990.502,19

Experiencia mínima: 2 años

Modalidad: interinato

Periodo de contrato: un mes o más

Requiere incorporación colegiada activa

Uso obligatorio de Sicop en experiencia demostrable

La participación es exclusivamente mediante el formulario digital “Oferta de Servicio Concurso Externo”, donde debe completarse toda la información requerida sin envío de currículum ni documentos adicionales.

Una vez enviado el formulario, el sistema genera una confirmación automática por correo electrónico, por lo que es obligatorio utilizar una cuenta Gmail activa y de uso frecuente.