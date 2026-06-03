Empleo Costa Rica

Empleo público: UNA abre concurso externo para ocho puestos con salarios de hasta ₡1,1 millones y registro de elegibles

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Por Mathew Chaves

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) abrió un concurso externo para conformar registros de elegibles en distintos puestos administrativos, técnicos y profesionales. El proceso se ejecuta bajo modalidad de contratación interina por periodos definidos.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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