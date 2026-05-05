Empleo público: UNA abre concursos con salarios de hasta ₡1,2 millones; así puede aplicar

La Universidad Nacional (UNA) ofrece empleo público y habilitó tres concursos por oposición para integrar su personal académico en una de sus sedes regionales. El proceso exige cumplir condiciones formales y superar etapas de evaluación antes de optar por el nombramiento.

El esquema de selección combina revisión documental, validación de atestados y pruebas de desempeño. Solo quienes superen el análisis inicial avanzan a evaluaciones académicas definidas por cada perfil.

Uno de los puntos centrales es la validación de títulos obtenidos en el extranjero. Sin ese requisito aprobado, la postulación no continúa dentro del proceso de selección institucional.

El proceso incluye pruebas académicas que evalúan el desempeño del candidato en escenarios de enseñanza universitaria. (Cortesía /UNA)

También se exige experiencia comprobada en funciones universitarias y participación en actividades desarrolladas fuera del área metropolitana. Estos criterios determinan el avance a las siguientes fases.

Las personas seleccionadas asumirán funciones que incluyen formación académica, desarrollo de investigación y vinculación con comunidades mediante proyectos institucionales.

Quien ocupe este puesto deberá impartir cursos de grado, guiar trabajos finales de graduación y participar en proyectos académicos vinculados con comunidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

El rol incluye diseñar estrategias de enseñanza, desarrollar investigación en su campo y generar producción académica constante mediante publicaciones y participación en eventos especializados.

Salario: ₡1.200.990 (global)

Formación académica: Bachillerato y licenciatura en matemática pura, aplicada o enseñanza. Maestría en áreas como estadística, didáctica o innovación educativa.

Experiencia: Dos años en docencia universitaria. Un año en proyectos académicos fuera del GAM.

Requisitos técnicos: Manejo instrumental de un segundo idioma. Dos publicaciones en revistas indexadas y dos ponencias.

Evaluación: Clase demostrativa y entrevista técnica.

Este puesto implica impartir cursos, coordinar proyectos académicos y participar en iniciativas que vinculen la actividad universitaria con el desarrollo económico y social de las regiones.

La persona seleccionada deberá generar investigación aplicada, publicar resultados y participar en actividades académicas que fortalezcan la relación entre universidad y entorno productivo.

Salario: ₡1.200.990 (global)

Formación académica: Bachillerato y licenciatura en administración. Maestría en administración o ciencias económicas.

Experiencia: Dos años en educación superior. Un año en proyectos académicos fuera del GAM.

Requisitos técnicos: Manejo instrumental de un segundo idioma. Dos publicaciones y dos ponencias en su área.

Evaluación: Clase, entrevista y ensayo técnico.

El cargo requiere impartir cursos, participar en el diseño curricular y desarrollar proyectos académicos dirigidos a poblaciones fuera del área metropolitana.

El puesto también incluye investigación en el área lingüística, acompañamiento de procesos formativos y participación en actividades institucionales vinculadas con comunidades.

Salario: ₡1.200.990 (global)

Formación académica: Bachillerato y licenciatura en Enseñanza del Inglés. Maestría en lingüística, traducción o áreas afines.

Experiencia: Dos años en docencia universitaria. Un año en proyectos académicos regionales.

Requisitos técnicos: Certificación internacional de inglés nivel C1 o C2.

Producción académica: dos publicaciones y dos ponencias.

Evaluación: Clase demostrativa y ensayo técnico.

La validación de títulos extranjeros debe realizarse ante el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Sin este requisito aprobado, los atestados no son considerados en la fase documental.

El lugar de trabajo para estas plazas es la Sección Regional Huetar Norte y Caribe de la UNA.

Las postulaciones deben enviarse en un único archivo PDF al correo recepcion-sarapiqui@una.cr. El documento debe incluir oficio firmado, currículum, cédula, títulos, certificaciones y constancias de experiencia.

El plazo de recepción está definido para el lunes 11 de mayo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. No se aceptan envíos fuera de ese horario ni documentos incompletos.