Empleo Costa Rica

Empleo público: UNA abre concursos con salarios de hasta ₡1,2 millones; así puede aplicar

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Por Mathew Chaves

La Universidad Nacional (UNA) ofrece empleo público y habilitó tres concursos por oposición para integrar su personal académico en una de sus sedes regionales. El proceso exige cumplir condiciones formales y superar etapas de evaluación antes de optar por el nombramiento.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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