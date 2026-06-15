Feria de empleo en Alajuela: UTN reunirá a más de 20 empresas en busca de personal; esta es la fecha y las empresas participantes

La búsqueda de oportunidades laborales en la provincia de Alajuela contará con un nuevo espacio de vinculación directa entre empleadores y postulantes. La Universidad Técnica Nacional (UTN) organizará un encuentro masivo para reclutamiento de personal en su Sede Central, según consta en el afiche oficial de la actividad.

El evento corresponde a la undécima edición de la Feria de Empleo ExpoTalento UTN 2026. La convocatoria institucional establece que la participación se mantendrá abierta para toda la población interesada, sin restricciones por vinculación académica previa con el centro universitario.

La organización del espacio corre por cuenta de la Dirección de la Carrera de Administración y Gestión de los Recursos Humanos de la entidad.

El encuentro presencial se llevará a cabo el miércoles 29 de julio en un horario fijado desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. de forma continua. La recepción de documentos y las dinámicas de entrevista presencial se concentrarán durante esa jornada diurna.

La undécima edición del encuentro sociolaboral se llevará a cabo en las instalaciones de la Sede Central de la UTN en Alajuela. (Cortesía Universidad Fidélitas/Cortesía Universidad Fidélitas)

Las empresas confirmadas abarcan firmas de los sectores de comercio, consumo masivo, logística, servicios y hospitalidad. Entre los reclutadores destacan organizaciones comerciales de alta presencia nacional como Almacenes El Rey, Grupo Unicomer y la cadena Starbucks.

La industria alimentaria y de distribución reporta la participación de empresas como Coopemontecillos, Heineken, Grupo Ciisa, Compañía Americana de Helados, Tortillas Ilusión, Carnes Castillo, Grupo DIPO y la Agencia Feduro Costa Rica S.A.

Por su parte, el sector de servicios, infraestructura y gestión corporativa estará representado por firmas como Arch Latam, Grupo Syntepro, Moovin, Refrigeración Omega, Linde, Novapark, Lili Pink, Grupo Cachos, Turismo Inteligente S.A. y Doris Peters & Asociados.

El complejo hotelero Courtyard & Fairfield by Marriott también mantendrá ventanillas de recepción para evaluar perfiles vinculados a la atención al cliente. Las compañías asociadas buscarán llenar plazas vacantes en diversas áreas operativas y mandos medios.

Se recomienda a los interesados asistir con copias actualizadas de su currículo en formato digital y físico para agilizar los procesos de registro. El estudio previo de los perfiles corporativos de las empresas participantes facilita la postulación dirigida en los distintos quioscos.

Para canalizar dudas sobre los requisitos específicos de contratación o los detalles de accesibilidad a la sede, la Dirección habilitó el correo electrónico expotalento.utn2026@gmail.com.

Los usuarios pueden dar seguimiento a las firmas añadidas por medio de los perfiles en plataformas digitales.