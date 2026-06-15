Empleo Costa Rica

Feria de empleo en Alajuela: UTN reunirá a más de 20 empresas en busca de personal; esta es la fecha y las empresas participantes

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La búsqueda de oportunidades laborales en la provincia de Alajuela contará con un nuevo espacio de vinculación directa entre empleadores y postulantes. La Universidad Técnica Nacional (UTN) organizará un encuentro masivo para reclutamiento de personal en su Sede Central, según consta en el afiche oficial de la actividad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
feria de empleoAlajuelaExpoTalentoUTNtrabajospuestos vacantes
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.