Gollo abre contrataciones de temporada alta para sus 160 tiendas en todo el país

Por Mathew Chaves

La temporada navideña, una de las épocas de mayor dinamismo comercial en Costa Rica, está motivando la contratación de personal temporal. En este contexto, la cadena de tiendas Gollo anunció que está reclutando colaboradores para los puestos de temporada alta en todo el territorio nacional.








