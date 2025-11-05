Gollo abre contrataciones de temporada alta para sus 160 tiendas en todo el país

La temporada navideña, una de las épocas de mayor dinamismo comercial en Costa Rica, está motivando la contratación de personal temporal. En este contexto, la cadena de tiendas Gollo anunció que está reclutando colaboradores para los puestos de temporada alta en todo el territorio nacional.

Estas contrataciones, que tendrán una duración temporal de un mes y aplican en diciembre, forman parte de la estrategia de la compañía para fortalecer la atención al cliente durante ese periodo de mayor movimiento en ventas y crédito.

Las oportunidades laborales están disponibles exclusivamente en las tiendas Gollo, que cuentan con más de 160 puntos de venta en las siete provincias.

La empresa estará recibiendo currículos hasta el próximo 15 de noviembre.

Requisitos y proceso de postulación

Las vacantes están dirigidas a personal para las áreas de ventas, atención al cliente y apoyo operativo. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Bachillerato en educación media.

Ser mayor de edad.

Disponibilidad para flexibilidad de horarios (jornadas rotativas).

“Buscamos personas entusiastas, con buena actitud de servicio, compromiso y disposición para trabajar en equipo”, agregó la gerente de Capital Humano de Unicomer Costa Rica, Benigna Rosales, en el comunicado.

Las personas interesadas en aplicar deben enviar su currículum vitae, antes de la fecha límite, a la dirección de correo electrónico: reclutamiento_cr@unicomer.com.

Rosales destacó que estas plazas temporales pueden ser una oportunidad de crecimiento a largo plazo.

“Estas contrataciones temporales representan una puerta de entrada para quienes desean ganar experiencia... Muchos de nuestros colaboradores actuales comenzaron con un empleo temporal. Para nosotros es una gran satisfacción ver cómo una oportunidad de temporada puede convertirse en una carrera profesional”, aseguró.