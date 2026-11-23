La cadena de tiendas Gollo anunció 80 vacantes temporales en diferentes regiones de Costa Rica, como parte de sus preparativos para atender el aumento de la actividad comercial durante la temporada de fin de año de 2026.

Las oportunidades están disponibles en tiendas de todo el país y en el centro de distribución de la empresa, ubicado en Coyol de Alajuela.

Las contrataciones están dirigidas a personas con título de bachiller en Educación Media, preferiblemente con experiencia en ventas, atención al cliente o labores de bodega, dependiendo del puesto.

El plazo para enviar las postulaciones vence el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Gollo anunció la apertura de 80 puestos temporales en tiendas de todo Costa Rica y en su centro de distribución de Coyol de Alajuela. Las oportunidades corresponden a las áreas de ventas, cajas y bodega, y el plazo para enviar el currículo vence el 25 de noviembre de 2026. (EZEQUIEL BECERRA TOMAS)

¿Cuáles son los puestos disponibles en Gollo?

Las 80 oportunidades laborales se concentran en tres áreas: ventas, cajas y operaciones de bodega.

Para las tiendas, la empresa busca personal que brinde atención directa a los consumidores y apoye las operaciones comerciales durante la temporada navideña.

Por su parte, el centro de distribución de Coyol de Alajuela requiere auxiliares de bodega para colaborar con el abastecimiento de los establecimientos.

Las principales funciones se distribuyen de la siguiente manera:

Personal de ventas: atención a clientes y apoyo en las actividades comerciales de las tiendas.

atención a clientes y apoyo en las actividades comerciales de las tiendas. Personal de cajas: atención al público y apoyo en los procesos de cobro y operaciones comerciales.

atención al público y apoyo en los procesos de cobro y operaciones comerciales. Auxiliares de bodega: labores de carga, descarga y manejo de productos en el centro de distribución.

La compañía no especificó cuántas de las 80 plazas corresponden a cada puesto ni la cantidad disponible por provincia.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en Gollo?

Para participar en el proceso de reclutamiento, las personas interesadas deben contar con título de bachiller en Educación Media.

En el caso de los puestos de ventas y cajas, la empresa valorará preferiblemente la experiencia previa en ventas y servicio al cliente.

También busca candidatos con actitud de servicio, disposición para trabajar en equipo e interés por las actividades comerciales.

Para las posiciones de auxiliar de bodega, se requiere igualmente bachillerato en Educación Media y, de preferencia, experiencia en labores de bodega, carga y descarga de productos.

La experiencia previa se presenta como una condición preferible, no obligatoria, según la información suministrada por la empresa.

¿Qué beneficios ofrecen los empleos temporales?

Gollo informó que las personas contratadas tendrán acceso al médico de empresa y recibirán un proceso de capacitación e inducción similar al que se brinda al resto de los colaboradores de la organización.

La capacitación está orientada a facilitar su incorporación a los equipos de trabajo y proporcionar conocimientos sobre los procedimientos y herramientas necesarias para desempeñar sus funciones.

Además, la compañía indicó que existe la posibilidad de que algunos trabajadores temporales puedan optar por posiciones permanentes, aunque esto no representa una garantía de contratación indefinida.

“Estas contrataciones temporales representan una oportunidad para quienes desean fortalecer su experiencia laboral y desarrollar nuevas habilidades. Además, nos permiten reforzar la operación de nuestras tiendas y centro de distribución para brindar una atención adecuada durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial”, señaló Benigna Rosales, gerente de Capital Humano de Unicomer Costa Rica.

La representante agregó que la empresa busca personas con disposición para integrarse a sus equipos y desarrollar nuevas habilidades.

“Estas oportunidades también pueden convertirse en una puerta de entrada para continuar desarrollándose profesionalmente, ya que existe la posibilidad de que algunos colaboradores temporales puedan optar por posiciones permanentes dentro de la compañía”, indicó Rosales.

¿Cómo aplicar a los 80 puestos de Gollo?

Las personas interesadas deben enviar su currículo actualizado al correo electrónico reclutamiento_cr@unicomer.com.

La fecha límite para presentar la candidatura es el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Las oportunidades se encuentran distribuidas en las tiendas Gollo de todo el territorio nacional y en el centro de distribución de Coyol de Alajuela.

La información divulgada por la compañía no detalla los salarios, los horarios de trabajo, la duración específica de los contratos temporales ni la distribución de las vacantes por ubicación.