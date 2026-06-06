Grupo ICE abre reclutamiento externo para puesto de trabajo con salario de ¢1,4 millones

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su Dirección de Talento, anunció la apertura del Registro de elegibles externo No. 10-2026.
El objetivo de esta convocatoria es conformar una lista de candidatos calificados para cubrir futuras vacantes por tiempo indefinido en el puesto de Profesional Elementos de Red y Estimación de Recursos (PSOS).
La recepción de ofertas se mantendrá activa únicamente desde el 2 hasta el 8 de junio de 2026.
Condiciones laborales y remuneración
El puesto cuenta con una serie de condiciones específicas bajo el Régimen del Reglamento Autónomo Laboral (RAL) del ICE:
- Salario bruto: ¢1.405.291,00.
- Jornada laboral: 48 horas semanales (Modalidad 08).
- Sobresueldos: Bajo esta modalidad no se devenga ningún tipo de sobresueldo.
- Tipo de contratación: Puesto fijo y ocasional, por periodo indefinido.
- Ubicación/Modalidad: Teletrabajable, presencial o mixto, según las necesidades que demande el puesto.
- Disponibilidad: Se requiere disponibilidad para desplazarse tanto dentro como fuera del territorio nacional cuando la empresa lo solicite.
Requisitos obligatorios para los aspirantes
Para ser considerados en el proceso de selección, las personas interesadas deben cumplir de forma estricta con los siguientes criterios académicos, legales y de experiencia:
1. Perfil Académico
Se solicita el grado de Bachiller universitario o superior en alguna de las siguientes ramas de la ingeniería o administración:
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electromecánica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial o de Producción Industrial
- Ingeniería en Telecomunicaciones
- Administración (en cualquier énfasis)
2. Requisitos Legales y Otros
- Incorporación: Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo según su formación.
- Licencia de conducir: Licencia B1 al día, de acuerdo con la Ley de Tránsito.
- Salud: Cumplir con las disposiciones de orden sanitario y de salud pública vigentes para la población trabajadora.
- Experiencia: Mínimo de dos años en actividades orientadas a presupuestación, estimación de costos, desarrollo de estándares constructivos, explosión de materiales o procesos constructivos relacionados directamente con el negocio de telecomunicaciones.
Nota importante sobre la descalificación: El cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia funciona como un filtro obligatorio. El formulario incluye preguntas descalificadoras asociadas a estos puntos; responder de forma incorrecta generará la autodescalificación automática del sistema sin opción a reversar la participación.
Funciones principales del cargo
La persona seleccionada tendrá a su cargo las siguientes asignaciones en el negocio de telecomunicaciones de la institución:
- Definir, diseñar y desarrollar estrategias y métodos para la elaboración de escenarios de costos en la implementación de soluciones o proyectos de telecomunicaciones.
- Coordinar, determinar y desarrollar las estimaciones de costos asociadas a iniciativas y proyectos específicos del negocio.
- Coordinar y asesorar a diferentes grupos en materia de costos para contribuir en la toma de decisiones orientadas a la implementación de obras y soluciones tecnológicas.
Proceso de postulación y envío de documentos
El proceso consta de tres etapas excluyentes: el análisis de cumplimiento de requisitos, un proceso de evaluación virtual (pruebas psicométricas u otras) y una entrevista final con la jefatura. La elegibilidad de quienes superen el proceso tendrá una vigencia de tres años.
Para aplicar, los candidatos deben completar obligatoriamente los siguientes dos pasos antes del cierre del concurso:
Paso 1: Registro en la plataforma web
Ingresar al enlace oficial https://empleos.grupoice.com/, completar exhaustivamente la sección “Perfil del Candidato” y adjuntar el currículum actualizado de forma obligatoria.
Paso 2: Envío de atestados por correo electrónico
Remitir una copia de los documentos que se detallan a continuación a la dirección de correo electrónico farayac@ice.go.cr, indicando en el asunto: Profesional Elementos de Red y Estimación [seguido de su nombre]:
|Documentación requerida
|Detalle
|Identificación
|Cédula de identidad (nacionales) o cédula de residencia/carné de asegurado/orden patronal (extranjeros).
|Licencia
|Copia de la licencia de conducir B1 vigente.
|Títulos académicos
|Título de Bachiller en Educación Media y los títulos universitarios requeridos (los obtenidos en el extranjero deben estar reconocidos en Costa Rica).
|Certificaciones
|Certificación de funciones laborales previas (detalle de puesto, tareas y tiempo) y certificación de incorporación al colegio profesional.
|Idiomas
|Certificado de inglés de nivel intermedio.
Para la atención de consultas técnicas o administrativas, el ICE ha puesto a disposición el correo electrónico farayac@ice.go.cr en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:36 p.m. En caso de experimentar fallas en el sistema Success Factors, el reporte debe realizarse al menos un día hábil antes del cierre del concurso.