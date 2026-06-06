Grupo ICE abre reclutamiento externo para puesto de trabajo con salario de ¢1,4 millones

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su Dirección de Talento, anunció la apertura del Registro de elegibles externo No. 10-2026.

El objetivo de esta convocatoria es conformar una lista de candidatos calificados para cubrir futuras vacantes por tiempo indefinido en el puesto de Profesional Elementos de Red y Estimación de Recursos (PSOS).

La recepción de ofertas se mantendrá activa únicamente desde el 2 hasta el 8 de junio de 2026.

Condiciones laborales y remuneración

El puesto cuenta con una serie de condiciones específicas bajo el Régimen del Reglamento Autónomo Laboral (RAL) del ICE:

Salario bruto: ¢1.405.291,00.

¢1.405.291,00. Jornada laboral: 48 horas semanales (Modalidad 08).

48 horas semanales (Modalidad 08). Sobresueldos: Bajo esta modalidad no se devenga ningún tipo de sobresueldo.

Bajo esta modalidad no se devenga ningún tipo de sobresueldo. Tipo de contratación: Puesto fijo y ocasional, por periodo indefinido.

Puesto fijo y ocasional, por periodo indefinido. Ubicación/Modalidad: Teletrabajable, presencial o mixto, según las necesidades que demande el puesto.

Teletrabajable, presencial o mixto, según las necesidades que demande el puesto. Disponibilidad: Se requiere disponibilidad para desplazarse tanto dentro como fuera del territorio nacional cuando la empresa lo solicite.

Edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este 27 de noviembre, el ICE solicitó una rebaja del 1,75% en las tarifas de electricidad para sus abonados. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

Requisitos obligatorios para los aspirantes

Para ser considerados en el proceso de selección, las personas interesadas deben cumplir de forma estricta con los siguientes criterios académicos, legales y de experiencia:

1. Perfil Académico

Se solicita el grado de Bachiller universitario o superior en alguna de las siguientes ramas de la ingeniería o administración:

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial o de Producción Industrial

Ingeniería en Telecomunicaciones

Administración (en cualquier énfasis)

2. Requisitos Legales y Otros

Incorporación: Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo según su formación.

Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo según su formación. Licencia de conducir: Licencia B1 al día, de acuerdo con la Ley de Tránsito.

Licencia B1 al día, de acuerdo con la Ley de Tránsito. Salud: Cumplir con las disposiciones de orden sanitario y de salud pública vigentes para la población trabajadora.

Cumplir con las disposiciones de orden sanitario y de salud pública vigentes para la población trabajadora. Experiencia: Mínimo de dos años en actividades orientadas a presupuestación, estimación de costos, desarrollo de estándares constructivos, explosión de materiales o procesos constructivos relacionados directamente con el negocio de telecomunicaciones.

Nota importante sobre la descalificación: El cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia funciona como un filtro obligatorio. El formulario incluye preguntas descalificadoras asociadas a estos puntos; responder de forma incorrecta generará la autodescalificación automática del sistema sin opción a reversar la participación.

Funciones principales del cargo

La persona seleccionada tendrá a su cargo las siguientes asignaciones en el negocio de telecomunicaciones de la institución:

Definir, diseñar y desarrollar estrategias y métodos para la elaboración de escenarios de costos en la implementación de soluciones o proyectos de telecomunicaciones.

Coordinar, determinar y desarrollar las estimaciones de costos asociadas a iniciativas y proyectos específicos del negocio.

Coordinar y asesorar a diferentes grupos en materia de costos para contribuir en la toma de decisiones orientadas a la implementación de obras y soluciones tecnológicas.

Proceso de postulación y envío de documentos

El proceso consta de tres etapas excluyentes: el análisis de cumplimiento de requisitos, un proceso de evaluación virtual (pruebas psicométricas u otras) y una entrevista final con la jefatura. La elegibilidad de quienes superen el proceso tendrá una vigencia de tres años.

Para aplicar, los candidatos deben completar obligatoriamente los siguientes dos pasos antes del cierre del concurso:

Paso 1: Registro en la plataforma web

Ingresar al enlace oficial https://empleos.grupoice.com/, completar exhaustivamente la sección “Perfil del Candidato” y adjuntar el currículum actualizado de forma obligatoria.

Paso 2: Envío de atestados por correo electrónico

Remitir una copia de los documentos que se detallan a continuación a la dirección de correo electrónico farayac@ice.go.cr, indicando en el asunto: Profesional Elementos de Red y Estimación [seguido de su nombre]:

Documentación requerida Detalle Identificación Cédula de identidad (nacionales) o cédula de residencia/carné de asegurado/orden patronal (extranjeros). Licencia Copia de la licencia de conducir B1 vigente. Títulos académicos Título de Bachiller en Educación Media y los títulos universitarios requeridos (los obtenidos en el extranjero deben estar reconocidos en Costa Rica). Certificaciones Certificación de funciones laborales previas (detalle de puesto, tareas y tiempo) y certificación de incorporación al colegio profesional. Idiomas Certificado de inglés de nivel intermedio.

Para la atención de consultas técnicas o administrativas, el ICE ha puesto a disposición el correo electrónico farayac@ice.go.cr en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:36 p.m. En caso de experimentar fallas en el sistema Success Factors, el reporte debe realizarse al menos un día hábil antes del cierre del concurso.