Hotel de lujo en Puntarenas busca llenar estos puestos de trabajo

El sector de hotelería de lujo en el Pacífico Central se mantiene como uno de los principales generadores de empleo en la provincia de Puntarenas.

El complejo Los Sueños Resort & Marina, en particular, es un polo de desarrollo que demanda talento para mantener los altos estándares de servicio.

Una de las marcas hoteleras más reconocidas a nivel mundial abrió un proceso de reclutamiento para fortalecer el equipo de su propiedad ubicada dentro de este exclusivo complejo.

Marriott International tiene actualmente tres nuevas plazas abiertas para su hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, en Herradura, Puntarenas.

El hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, en Puntarenas, abrió un proceso de reclutamiento para llenar plazas en su equipo de alimentos y bebidas y servicio al huésped.

Los perfiles que se buscan

La compañía busca llenar vacantes en el área de alimentos y bebidas y en el servicio directo al huésped. A continuación, se detallan las plazas disponibles:

Bartender : Responsable de la preparación y servicio de bebidas en los bares del hotel.

Responsable de la preparación y servicio de bebidas en los bares del hotel. Cocinero II ( Cook II ): Un puesto dentro del equipo de cocina del resort.

Un puesto dentro del equipo de cocina del resort. Botones (Bell Attendant): Encargado de la asistencia a los huéspedes con su equipaje y de brindar orientación sobre las instalaciones.

Guía para postularse: el detalle clave para encontrar las vacantes

El proceso de reclutamiento para todas las posiciones se gestiona de manera centralizada a través del portal de carreras global de la compañía, el cual presenta una particularidad en su sistema de búsqueda para estas plazas.

Los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial: La dirección del sitio de carreras es careers.marriott.com. Filtrar por país: En los filtros de búsqueda, se debe seleccionar “Costa Rica” en el campo de país/región. El detalle clave: Posteriormente, en el filtro de “Estado/Provincia”, los interesados deberán seleccionar nuevamente la opción “Costa Rica”, una particularidad del sistema de búsqueda del portal para agrupar algunas localidades del país.

Es importante que los postulantes lean con atención la ubicación específica de cada plaza listada, ya que los resultados de esta búsqueda pueden incluir vacantes de otras provincias del país, como Guanacaste, Alajuela o San José.

Una vez identificada la plaza de interés en “Los Sueños Resort”, se puede proceder a la aplicación en línea.