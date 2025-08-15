Empleo Costa Rica

Hotel de lujo en Puntarenas busca llenar estos puestos de trabajo

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El sector de hotelería de lujo en el Pacífico Central se mantiene como uno de los principales generadores de empleo en la provincia de Puntarenas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
hoteleríaMarriottPuntarenasempleos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.