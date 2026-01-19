Empleo Costa Rica

Hotel Waldorf Astoria Guanacaste busca gerente general: estos son los requisitos y cómo aplicar

Por Mathew Chaves

El hotel Waldorf Astoria Guanacaste, propiedad de la cadena Hilton, inició el proceso de selección para la dirección de su nueva sede en Punta Cacique.








Waldorf Astoria Guanacasteempleos Hiltongerente generalhotelesPunta Cacique
Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

