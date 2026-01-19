Hotel Waldorf Astoria Guanacaste busca gerente general: estos son los requisitos y cómo aplicar

El hotel Waldorf Astoria Guanacaste, propiedad de la cadena Hilton, inició el proceso de selección para la dirección de su nueva sede en Punta Cacique.

Esta propiedad, que integra el segmento de ultralujo de la compañía, se posiciona como un referente de exclusividad en la costa del Pacífico costarricense con una infraestructura de 188 habitaciones y suites.

La firma busca un gerente general con una trayectoria sólida en el manejo de hoteles de gran escala. El profesional seleccionado tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo ejecutivo, asegurar el cumplimiento de metas estratégicas y representar la cultura de servicio de la marca ante socios y propietarios.

El complejo hotelero se ubica en un enclave exclusivo de Guanacaste bajo estándares de ultralujo. (Pablo Fonseca/Pablo Fonseca)

Funciones del cargo

Para garantizar el éxito operativo bajo los estándares de Hilton, el director de la propiedad deberá ejecutar las siguientes tareas:

Liderazgo Estratégico: Dirigir al equipo directivo para asegurar la entrega de servicios excepcionales a huéspedes y socios del club.

Dirigir al equipo directivo para asegurar la entrega de servicios excepcionales a huéspedes y socios del club. Gestión Financiera: Desarrollar presupuestos anuales, proyecciones de ingresos y metas estratégicas a corto y largo plazo.

Desarrollar presupuestos anuales, proyecciones de ingresos y metas estratégicas a corto y largo plazo. Control Operativo: Supervisar que los costos se mantengan controlados y que las oportunidades de ingresos se optimicen de manera efectiva.

Supervisar que los costos se mantengan controlados y que las oportunidades de ingresos se optimicen de manera efectiva. Mantenimiento de Activos: Liderar la planificación empresarial y las cuestiones inmobiliarias clave, incluyendo proyectos de capital y remodelaciones.

Liderar la planificación empresarial y las cuestiones inmobiliarias clave, incluyendo proyectos de capital y remodelaciones. Desarrollo de Talento: Gestionar al equipo ejecutivo para garantizar la progresión profesional y una planificación de sucesión eficaz dentro de la cadena.

Gestionar al equipo ejecutivo para garantizar la progresión profesional y una planificación de sucesión eficaz dentro de la cadena. Mejora Continua: Responder a auditorías de calidad y celebrar reuniones de comunicación periódicas con las jefaturas de departamento.

Perfil profesional requerido

La vacante exige un balance entre agudeza comercial y una hospitalidad impecable. Los requisitos técnicos incluyen:

Experiencia en lujo: Trayectoria comprobada como gerente general en hotelería de alto nivel, con dominio de los estándares de Forbes .

Trayectoria comprobada como gerente general en hotelería de alto nivel, con dominio de los . Formación: Título universitario en Gestión Hotelera, Administración de Empresas o áreas afines.

Título universitario en Gestión Hotelera, Administración de Empresas o áreas afines. Habilidades analíticas: Capacidad para gestionar estados financieros, auditorías y proyecciones de negocio complejas.

Capacidad para gestionar estados financieros, auditorías y proyecciones de negocio complejas. Comunicación: Habilidades de oratoria y negociación para interactuar con clientes de alto perfil y niveles corporativos.

Proceso de aplicación

Los interesados pueden gestionar su postulación a través del portal oficial de carreras de Hilton (jobs.hilton.com) utilizando el código de referencia HOT0C8MS. El proceso digital requiere:

Carga de CV: Documentación de vida profesional y certificados de soporte. Cuestionario de idoneidad: Respuestas sobre experiencia específica en el segmento de lujo. Contacto directo: El reclutamiento para la región también habilita el correo andrea.zamacona@hilton.com para el envío de perfiles.

Cabe señalar que la oferta laboral publicada por la empresa no incluye información sobre los datos salariales para esta posición.