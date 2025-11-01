HP, Deloitte y P&G entre las 22 empresas que buscan llenar más de 800 plazas en feria de empleo

La búsqueda de talento en las áreas de negocios, finanzas y ciencias sociales tendrá una cita clave la próxima semana, cuando más de 22 empresas nacionales e internacionales se reúnan para un evento de reclutamiento masivo.

Se trata de la Feria de Empleo en Ciencias Sociales y Económicas 2025, organizada por la Universidad Fidélitas. El evento, que ofrecerá más de 800 plazas disponibles, se desarrollará en un formato híbrido:

Modalidad virtual: Martes 4 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Martes 4 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Modalidad presencial: Miércoles 5 de noviembre, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Edificio de Innovación (4.º piso) de la sede de San Pedro.

La organización aclaró que la actividad será abierta al público en general, por lo que estudiantes, graduados y profesionales de cualquier institución pueden participar.

La feria se realizará de forma presencial el 5 de noviembre en la sede de San Pedro. (Cortesía/Fidélitas)

¿Qué perfiles se buscan?

El objetivo principal de la feria es conectar a las empresas que demandan talento en estas áreas específicas. Las plazas se enfocan en perfiles de negocios y ciencias sociales, aunque el “abanico de opciones es amplio y se buscan también perfiles de otras especialidades”.

Según explicó la supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la Universidad Fidélitas, Ada Ávalos, las oportunidades incluyen puestos en:

Análisis económico.

Recursos humanos.

Gestión administrativa.

Finanzas.

Contabilidad.

Servicio al cliente.

Posiciones técnicas en distintas disciplinas.

Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody’s, HP, P&G y Deloitte. (Cortesía/Fidélitas)

Entre las más de 22 compañías participantes destacan EY, Deloitte, HP, Align Technology, P&G, Moody’s, Workday, Stryker, Sherwin Williams, AR Holdings y Cementos Progreso.

También participarán el Colegio de Ciencias Económicas, BDS Asesores, Kyndryl Costa Rica, Avionyx, Nexus HR - Elempleo.com, Bill Gosling Outsourcing, Talent Advisors, Doris Peters y Asociados, Siglo BPO, Grupo STT y FRT - Flowing Rivers Technologies.

¿Cómo participar?

Para participar en cualquiera de las dos modalidades (virtual o presencial), los interesados deberán registrarse previamente. La inscripción se debe completar mediante el siguiente enlace en línea: feria de empleo.