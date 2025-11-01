HP, Deloitte y P&G entre las 22 empresas que buscan llenar más de 800 plazas en feria de empleo

La búsqueda de talento en las áreas de negocios, finanzas y ciencias sociales tendrá una cita clave la próxima semana, cuando más de 22 empresas nacionales e internacionales se reúnan para un evento de reclutamiento masivo.
Se trata de la Feria de Empleo en Ciencias Sociales y Económicas 2025, organizada por la Universidad Fidélitas. El evento, que ofrecerá más de 800 plazas disponibles, se desarrollará en un formato híbrido:
- Modalidad virtual: Martes 4 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Modalidad presencial: Miércoles 5 de noviembre, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Edificio de Innovación (4.º piso) de la sede de San Pedro.
La organización aclaró que la actividad será abierta al público en general, por lo que estudiantes, graduados y profesionales de cualquier institución pueden participar.
¿Qué perfiles se buscan?
El objetivo principal de la feria es conectar a las empresas que demandan talento en estas áreas específicas. Las plazas se enfocan en perfiles de negocios y ciencias sociales, aunque el “abanico de opciones es amplio y se buscan también perfiles de otras especialidades”.
Según explicó la supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la Universidad Fidélitas, Ada Ávalos, las oportunidades incluyen puestos en:
- Análisis económico.
- Recursos humanos.
- Gestión administrativa.
- Finanzas.
- Contabilidad.
- Servicio al cliente.
- Posiciones técnicas en distintas disciplinas.
Entre las más de 22 compañías participantes destacan EY, Deloitte, HP, Align Technology, P&G, Moody’s, Workday, Stryker, Sherwin Williams, AR Holdings y Cementos Progreso.
También participarán el Colegio de Ciencias Económicas, BDS Asesores, Kyndryl Costa Rica, Avionyx, Nexus HR - Elempleo.com, Bill Gosling Outsourcing, Talent Advisors, Doris Peters y Asociados, Siglo BPO, Grupo STT y FRT - Flowing Rivers Technologies.
¿Cómo participar?
Para participar en cualquiera de las dos modalidades (virtual o presencial), los interesados deberán registrarse previamente. La inscripción se debe completar mediante el siguiente enlace en línea: feria de empleo.