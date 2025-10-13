Empleo Costa Rica

INEC abre nuevos concursos para contratar personal en distintas zonas de Costa Rica; vea los perfiles y cómo aplicar

Las contrataciones se realizarán bajo la modalidad de servicios especiales y estarán destinadas al Censo Nacional Agropecuario y al área de Censos y Encuestas.

Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció la apertura de varios concursos para contratar personal bajo la modalidad de servicios especiales por tiempo determinado, con plazas destinadas principalmente al Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) y al Sistema de Encuestas de Hogares (SIEH).








Costa RicaINECempleo público
