INEC abre nuevos concursos para contratar personal en distintas zonas de Costa Rica; vea los perfiles y cómo aplicar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció la apertura de varios concursos para contratar personal bajo la modalidad de servicios especiales por tiempo determinado, con plazas destinadas principalmente al Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) y al Sistema de Encuestas de Hogares (SIEH).

Las convocatorias estarán habilitadas del 10 al 19 de octubre de 2025, según el puesto, y forman parte del proceso de reclutamiento que impulsa la institución para reforzar las labores de campo y recolección de información en distintas regiones del país.

(INEC/Cortesía)

Puestos profesionales

El primer grupo de vacantes corresponde al puesto de Profesional Bachiller en Economía Agrícola, Agronomía, Administración o Economía, quienes trabajarán como agentes de zona encargados de la recolección de datos en el Censo Nacional Agropecuario.

Estas contrataciones se realizarán en las zonas de Tarrazú, San Isidro del General, Daniel Flores de Pérez Zeledón, Pejibaye, Buenos Aires, Coto Brus, Ciudad Neily, Sarapiquí, Limón, Guápiles y Siquirres.

Entre los requisitos se solicita contar con bachillerato universitario en alguna de las áreas mencionadas, incorporación al colegio profesional respectivo, y cursos básicos de computación (Power BI, Project, Word, Excel, PowerPoint, entre otros). No se requiere experiencia laboral, pero sí disponibilidad para trabajo de campo, giras institucionales y horas extra en caso necesario.

Los detalles completos de cada concurso se encuentran en los documentos Mixto N.° 136-2025 y N.° 139-2025, disponibles en el sitio oficial del INEC.

Puestos técnicos

También se abrieron concursos para Técnico B en Administración, Planificación o Economía, quienes laborarán como subagentes de zona dentro del Censo Agropecuario.

Las vacantes se ubican en las mismas regiones del proyecto, tanto en el sur (Tarrazú, Pérez Zeledón y Zona Sur) como en el Caribe (Sarapiquí, Limón, Guápiles y Siquirres).

Los requisitos incluyen bachillerato en Educación Media, 60 créditos universitarios aprobados en alguna de las áreas señaladas, cursos básicos de computación y al menos seis meses de experiencia en procesos de recolección de datos o servicio al cliente.

Las personas interesadas deberán tener disponibilidad para trabajo de campo, giras y jornadas extendidas cuando se requiera. Los concursos se encuentran bajo los códigos Mixto N.° 135-2025 y N.° 138-2025.

Puestos operativos

Finalmente, el INEC abrió el Concurso Mixto N.° 140-2025 para contratar choferes, quienes apoyarán la logística y el transporte del personal en las labores de censos y encuestas.

Las posiciones están disponibles en Cartago, San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Ciudad Neily, Limón, Siquirres, Ciudad Quesada, Upala, Sarapiquí, Guápiles, Puntarenas, Jacó, Jicaral, Santa Cruz, Liberia y Nicoya.

(Cortesía INEC/Cortesía INEC)

Entre los requisitos destacan: primaria completa, licencia B1 vigente y habilitada, seis meses de experiencia como chofer, hoja de delincuencia actualizada, y conocimientos básicos de mecánica automotriz y tránsito. Se valorará además la experiencia con vehículos automáticos, manuales y de doble tracción.

Cómo participar

Las personas interesadas en cualquiera de los concursos deben completar el formulario en línea disponible en el sitio oficial del INEC:👉 https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos