INEC ofrece puesto que permite teletrabajo móvil; vea de qué se trata

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió un concurso mixto.

El concurso es para contratar Personal Revisor de Información (Técnico A), encargado del control de calidad de los datos que se recolecten en el marco de censos y encuestas nacionales.

La contratación será bajo la modalidad de Servicios Especiales por tiempo definido, con posibilidad de prórroga hasta por tres años. El salario global establecido es de ₡561.741, mientras que para personas con continuidad laboral en el sector público se reconoce un salario compuesto de ₡358.350 más los pluses correspondientes.

(INEC /Cortesía INEC)

Funciones principales

El puesto tiene como eje la revisión de la calidad y confiabilidad de la información recopilada en campo, así como la elaboración de reportes con indicadores que permitan aplicar medidas correctivas y facilitar la toma de decisiones. Entre sus responsabilidades también se incluye la verificación de la veracidad de los datos mediante técnicas e instrumentos diseñados para este fin.

La modalidad de trabajo es de teletrabajo móvil, lo que implica labores itinerantes en campo con apoyo de dispositivos portátiles.

Requisitos y condiciones

Bachillerato en Educación Media.

Uno o varios cursos básicos de computación (Word, Excel, PowerPoint u otros).

Habilidad para el manejo de herramientas tecnológicas y revisión de alto volumen de datos.

Disponibilidad para realizar giras institucionales y trabajar horas extra si es necesario.

No se requiere experiencia laboral previa.

El horario de trabajo será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en cualquiera de las siguientes sedes: San José, Alajuela, Ciudad Quesada, Pérez Zeledón, Liberia, Limón y Puntarenas.

Inscripción

Las personas interesadas deben completar el formulario en línea disponible en inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos.