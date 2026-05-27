¿Le gustaría trabajar para la Fedefútbol? Entidad abre concurso laboral

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) abrió una convocatoria laboral para fortalecer su estructura de desarrollo deportivo y captación de jugadores.

La organización informó que la vacante está dirigida a personas con formación universitaria en Ciencias del Movimiento Humano o carreras vinculadas con entrenamiento y preparación física.

Entre los requisitos también figura experiencia previa en categorías sub-15 y procesos de fútbol femenino dentro de estructuras competitivas o formativas.

La FCRF añadió que las personas postulantes deben contar con licencia C de entrenador o entrenadora vigente para participar en el proceso de reclutamiento.

Otro de los aspectos solicitados es conocimiento en identificación de talento y protocolos de salvaguardia deportiva aplicados a divisiones menores.

La entidad deportiva indicó además que la persona seleccionada deberá tener disponibilidad inmediata para integrarse a las labores del área correspondiente.

El anuncio fue divulgado mediante canales oficiales de la Federación durante esta semana. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

En la publicación no se detalla información relacionada con salario, tipo de contrato ni fecha límite para enviar postulaciones.

Las personas interesadas deben remitir su hoja de vida al correo del departamento de Desarrollo Humano (desarrollohumano@fcrf.cr) de la Federación con el asunto “Asistente de Academia de Talentos”.