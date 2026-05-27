Empleo Costa Rica

¿Le gustaría trabajar para la Fedefútbol? Entidad abre concurso laboral

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Por Mathew Chaves

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) abrió una convocatoria laboral para fortalecer su estructura de desarrollo deportivo y captación de jugadores.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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