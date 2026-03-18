Empleo Costa Rica

Los 10 trabajos freelance que mejor pagan en 2026 y la oportunidad para Costa Rica

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Por Redacción EF

El paradigma laboral global ha consolidado una transformación que venía gestándose desde principios de la década: el trabajo independiente de alta especialización ya no es una alternativa transitoria, sino una de las vías más rentables para los profesionales tecnológicos y estratégicos.








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