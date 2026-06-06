Los 8 trabajos que ofrece el BCR con salarios de más de ¢1 millón en este junio del 2026

El Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias han lanzado una convocatoria activa laboral durante este mes de junio de 2026 para cubrir ocho plazas.

Todas las posiciones ofrecen remuneraciones que parten desde un piso de un millón de colones y llegan a superar los 3,5 millones de colones mensuales para los cargos de mayor rango, concentrando sus operaciones en la provincia de San José bajo la modalidad de contrato indefinido.

Los puestos de alta gerencia con las mayores remuneraciones

Dentro de la oferta actual, destacan dos plazas para el nivel gerencial con salarios que superan los ¢3,5 millones. La primera de ellas es la de Gerente de Área Productos, cuyo propósito principal es definir y dar seguimiento a la estrategia para el desarrollo y gestión de los productos y servicios del banco. Para postularse, se requiere una licenciatura universitaria o bachillerato con maestría relacionada al área (Ciencias Económicas), incorporación al colegio profesional respectivo cuando su ley orgánica así lo exija, certificación de idioma inglés intermedio y una experiencia igual o mayor a cinco años en puestos con personal a cargo en la creación e implementación de estrategias para servicios financieros.

Por otra parte, se encuentra disponible la vacante de Gerente de Área SOC - Seguridad. Esta posición tiene como fin gerenciar los recursos, procesos, sistemas y estrategias de seguridad bancaria de la institución. Los aspirantes deben contar con una licenciatura universitaria o bachillerato con maestría en Ingeniería Industrial, Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Informáticas o Criminología. Asimismo, se solicita un mínimo de tres años de experiencia en puestos con personal a cargo o más de cuatro años en puestos profesionales, debiendo presentar obligatoriamente al menos dos años de experiencia demostrable en el abordaje y mitigación de crimen cibernético, participación en operativos de seguridad operativa táctica con manejo de armas de fuego, investigación criminal y ciberinteligencia.

El Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias han lanzado una convocatoria laboral durante este mes de junio de 2026 para cubrir ocho plazas. (Rafael Pacheco Granados)

Oportunidades en desarrollo de software y tecnología senior

La subsidiaria BANPROCESA S.R.L. concentra una parte importante de las vacantes tecnológicas del conglomerado. Entre ellas resalta el puesto de Desarrollador(a) de Software Senior, que ofrece una remuneración de entre ¢1,5 y ¢2 millones. Esta plaza busca profesionales en Ciencias de la Informática para gestionar el desarrollo de programas y automatización en el lenguaje Java. Los requisitos académicos exigen una licenciatura con más de dos años de experiencia en desarrollo de software, o bien, un bachillerato universitario con certificación afín a la especialidad y más de tres años de trayectoria en el área.

En el rango salarial de ¢1 a ¢1,5 millones, el BCR busca un Ingeniero en Infraestructura de Seguridad TI Senior para su Unidad de Infraestructura de Telecomunicaciones. El objetivo del puesto es gestionar y dar seguimiento a los procesos y herramientas que soportan los diseños de seguridad establecidos. Se requiere una licenciatura, bachillerato con maestría, o un bachillerato con certificaciones acreditadas vigentes en seguridad de infraestructura, ciberseguridad o Microsoft. La búsqueda se orienta a graduados en Ciencias de la Informática, Ciberseguridad, Ciencias de la Computación, Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Telemática, con al menos dos años de experiencia en puestos profesionales o más de tres años en roles técnicos.

Para todas las plazas descritas en la convocatoria, la incorporación al colegio profesional respectivo cuando la ley orgánica lo exija constituye un requisito indispensable para formalizar la participación en el proceso de selección. (Rafael Pacheco Granados)

Plazas técnicas y especializadas en finanzas

La oferta técnica de BANPROCESA S.R.L. incluye tres perfiles adicionales con salarios de entre ¢1 a ¢1,5 millones. El primero es el de Técnico(a) de Desarrollo de Software Java, enfocado en el diseño y ejecución de programas tecnológicos, requiriendo un bachillerato universitario en Ciencias de la Informática y más de dos años de experiencia en desarrollo con dicha herramienta. Con idéntico rango salarial y requisitos de experiencia, se oferta la plaza de Técnico de Desarrollo de Software (.NET), orientada al desarrollo de interfaces de usuario, lógica del servidor, bases de datos y APIs.

La tercera opción técnica de la subsidiaria es la de Técnico de Desarrollo de Software en Analítica de Datos, diseñada para el diseño de soluciones tecnológicas, integración y procesamiento de datos mediante procesos ETL/ELT y gobernanza. Este puesto, además de exigir el bachillerato en informática y más de dos años de experiencia, cuenta con beneficios corporativos adicionales como la modalidad de teletrabajo, médico de empresa, asociación solidarista y un esquema diferenciado de vacaciones que inicia con 15 días hábiles por cada año laborado.

Finalmente, la subsidiaria BCR SAFI requiere un Especialista en Riesgos Financieros, con un salario de entre ¢1 a ¢1,5 millones. La misión del cargo es identificar, analizar y medir el impacto de los riesgos financieros en el mercado de fondos de inversión. Los postulantes deben poseer una licenciatura universitaria o bachillerato con maestría en Ciencias Económicas, Estadística o Ciencias Actuariales, estar incorporados al colegio profesional respectivo y acumular una experiencia igual o mayor a dos años en puestos profesionales.

Más información el el sitio web de reclutamiento del BCR.