Empleo Costa Rica

Los 8 trabajos que ofrece el BCR con salarios de más de ¢1 millón en este junio del 2026

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Por Redacción EF

El Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias han lanzado una convocatoria activa laboral durante este mes de junio de 2026 para cubrir ocho plazas.








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Redacción EF

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