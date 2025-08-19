Marriott le ofrece estos empleos para trabajar en sus hoteles de Escazú; vea cómo concursar

El cantón de Escazú se ha consolidado como uno de los principales centros de negocios y comercio del Gran Área Metropolitana (GAM), lo que mantiene una demanda constante de talento en el sector de servicios y hotelería.

En este dinámico entorno, una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo tiene abierto un proceso de reclutamiento para fortalecer los equipos de sus propiedades en esta localidad.

Marriott International tiene actualmente nuevas plazas abiertas para sus hoteles Residence Inn y Courtyard, ambos ubicados en la zona de Escazú, en San José.

La cadena Marriott International busca personal para sus hoteles Residence Inn y Courtyard en Escazú, con vacantes en áreas como finanzas y gastronomía. ( - /Marriott)

Los perfiles que se buscan

La compañía busca llenar vacantes en áreas de finanzas, gastronomía y servicio al cliente. A continuación, se detallan las plazas disponibles:

Encargado de nómina y pagos

Lugar: Residence Inn San Jose Escazu

Residence Inn San Jose Escazu Coordinador de operaciones de cocina

Lugar: Residence Inn San Jose Escazu

Residence Inn San Jose Escazu Cocinero

Lugar: Residence Inn San Jose Escazu

Residence Inn San Jose Escazu Especialista en experiencia y confort del huésped

Lugar: Courtyard San Jose Escazu

¿Cómo y dónde postularse?

El proceso de reclutamiento para todas las posiciones se gestiona de manera centralizada a través del portal de carreras global de la compañía.

Los interesados deben ingresar a la dirección careers.marriott.com, utilizar los filtros de búsqueda para seleccionar “Costa Rica” como el país y “Costa Rica” como la provincia.

Para ubicar el puesto de Especialista en experiencia y confort del huésped, debe colocar “San José” como provincia. Ya que la empresa no categorizó todas las ofertas en una misma provincia.

En estas secciones, podrán encontrar el detalle de cada una de las vacantes y el enlace para aplicar directamente.