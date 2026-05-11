Novex abre vacantes laborales en Heredia y Escazú: conozca los puestos disponibles y sus requisitos

Novex anunció la apertura de diversos procesos de reclutamiento para cubrir plazas vacantes en diferentes áreas operativas.

La oferta incluye puestos de seguridad para su nueva tienda en Heredia, personal de ventas para Escazú y conductores de equipo pesado.

A continuación, los detalles de cada una de las plazas disponibles:

1. Agente de Seguridad (Tienda Heredia)

Para su nuevo punto de venta en la provincia de Heredia, la empresa busca personal encargado de garantizar la seguridad de clientes, colaboradores e instalaciones físicas.

Requisitos: Secundaria completa (preferible, no indispensable).

Secundaria completa (preferible, no indispensable). Experiencia mínima de un año en puestos similares o prevención de pérdidas.



Disponibilidad para laborar en horarios rotativos y fines de semana.



Conocimiento en sistemas de monitoreo (CCTV, alarmas y radiofrecuencia).



Se valorará contar con cursos de seguridad privada o protección de activos.

2. Vendedor de Pasillo (Tienda Escazú)

La plaza para la sucursal de Escazú se enfoca en brindar atención personalizada y técnica a los clientes, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas comerciales de la tienda.

Requisitos: Educación secundaria completa y cursos en servicio al cliente (deseables).

Educación secundaria completa y cursos en servicio al cliente (deseables). Experiencia mínima de un año en ventas de retail (ferreterías, supermercados o similares).



Experiencia en orden de góndolas y estanterías.



Disponibilidad para turnos rotativos y fines de semana.



Conocimiento básico en herramientas o productos ferreteros.

3. Chofer con Licencia B3

Esta vacante está destinada a la distribución de mercadería a domicilio y el apoyo en los procesos de bodega de la empresa.

Requisitos: Noveno año aprobado.

Noveno año aprobado. Licencia B3 al día ( indispensable ).

).

Experiencia comprobada en manejo de camión y reparto de mercadería.



Conocimiento en procesos de bodega.



Disponibilidad para laborar en horarios rotativos.

Novex anunció la apertura de diversos procesos de reclutamiento para cubrir plazas vacantes en diferentes áreas operativas. (Novex/Novex)

Proceso de aplicación

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de estas vacantes deben enviar su currículum actualizado a la dirección de correo electrónico: empleoscr@novex.cr.

Es indispensable que los candidatos indiquen en el “Asunto” del correo el nombre de la posición a la que postulan: “Agente de Seguridad”, “Vendedor” o “Chofer B3”, según corresponda.