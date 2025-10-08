Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles en San José

La empresa busca reforzar su equipo con nuevos cajeros y dependientes de cara a la temporada alta.

Si está en busca de nuevas oportunidades laborales, Almacenes El Rey lo invita a su feria de empleo, que se llevará a cabo este jueves 9 de octubre en la Antigua Aduana, San José, de 8:30 a.m. a 4:00 de la tarde.

La empresa informó a este medio que allí se ofrecerán más de 300 plazas para puestos de cajeros y dependientes, con el objetivo de reforzar su equipo de trabajo, con miras a la temporada alta y el cierre del año.

Almacenes El Rey destaca que ofrece estabilidad, capacitación y beneficios a sus colaboradores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Para participar, se requiere haber aprobado al menos noveno año, contar con buena actitud y orientación al servicio, además de tener disponibilidad para trabajar en distintos horarios.

Stephanie Vásquez, coordinadora de Atracción y Talento de Almacenes El Rey, destacó que la empresa no solo ofrece empleo, sino también oportunidades de crecimiento profesional.

“Creemos en el desarrollo conjunto. Invitamos a todas las personas con ganas de superarse a formar parte de esta gran familia, en la que podrán desarrollarse en un ambiente laboral positivo y estable”, explicó.

Quienes se integren a la compañía podrán disfrutar de beneficios como salario competitivo, alimentación según el horario laboral, celebraciones especiales, descuentos en compras, capacitación constante, excelente ambiente de trabajo y oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.

Si usted no puede asistir presencialmente, también tiene la opción de aplicar de forma virtual a través del sitio oficial de reclutamiento: https://reclutamiento.almaceneselrey.com. Solo debe buscar la campaña activa bajo el nombre: “Cajeros Dependientes 2025” y seguir los pasos indicados.

No deje pasar esta oportunidad de integrarse a uno de los comercios más reconocidos del país y potenciar su carrera laboral mientras forma parte de un equipo dinámico y cercano al cliente.

