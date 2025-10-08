Ofertas de empleo

Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles en San José

La reconocida cadena Almacenes El Rey realizará una feria de empleo en San José, Costa Rica, con más de 300 vacantes disponibles para cajeros y dependientes, dirigida a quienes buscan nuevas ofertas laborales antes de fin de año.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Crecimiento comercial en Cartago
La empresa busca reforzar su equipo con nuevos cajeros y dependientes de cara a la temporada alta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleoalmacenes el reyferia de empleo300 plazas de trabajo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.