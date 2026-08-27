Ofertas de empleo

BN Centro de Excelencia abre vacante de empleo en área de tecnología; vea los detalles

Los aspirantes que cumplan con los requisitos deben enviar su información académica y laboral por correo antes de la fecha de cierre

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Por Marcia Solano Miller

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El BN Centro de Excelencia, subsidiaria y sociedad anónima del conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), anunció una nueva oportunidad laboral para profesionales en tecnología.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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