BN Centro de Excelencia abre vacante de empleo en área de tecnología; vea los detalles

El BN Centro de Excelencia, subsidiaria y sociedad anónima del conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), anunció una nueva oportunidad laboral para profesionales en tecnología.

La entidad se encuentra en busca de un desarrollador de software de nivel N2 para integrar a su equipo de trabajo.

El objetivo principal de la posición es el análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas de complejidad media.

Además, el profesional contratado deberá velar por la calidad del código, la eficiencia de las herramientas y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y funcionales que exige el conglomerado.

Las personas interesadas en aplicar a esta oferta de empleo deben cumplir con los siguientes requerimientos solicitados por la organización:

Contar con un bachillerato universitario en alguna carrera afín a la tecnología, tales como ingeniería en sistemas, ciencias de la computación o tecnologías de la información.

Tener un año o más de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Poseer conocimiento indispensable en el lenguaje de programación APEX.

Quienes cumplan con el perfil solicitado y deseen participar en el proceso de selección deben enviar su currículum al correo electrónico talentoBNCE@bncr.fi.cr.

Es necesario que en el asunto del mensaje se indique de forma clara el nombre del puesto: Desarrollador de Software N2.

La fecha límite para presentar las postulaciones es el próximo 28 de agosto de 2026. La institución aclaró que únicamente contactará a los aspirantes que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos para esta vacante.