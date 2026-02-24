¿Busca trabajo en Aserrí? Pizza Hut abre plazas y usted puede aplicar hoy mismo

Si usted está buscando trabajo en Aserrí, esta puede ser la señal que estaba esperando. La Municipalidad de la localidad anunció nuevas oportunidades laborales en el cantón, esta vez de la mano de Pizza Hut Costa Rica.
La reconocida cadena está contratando personal para su sede en Aserrí y busca personas que quieran integrarse como pizzero(a) o cajero(a).
LEA MÁS: Oxígeno realizará feria de empleo este 18 y 19 de febrero: vea cómo aplicar
Según la información compartida, la empresa ofrece estabilidad laboral, oportunidades reales de crecimiento profesional, descuentos especiales y todas las garantías de ley.
La iniciativa forma parte del esfuerzo de la Municipalidad de Aserrí por promover empleo y facilitar que más vecinos encuentren opciones formales dentro del mismo cantón.
Si usted quiere aplicar, puede enviar su currículum por WhatsApp a los números 8994-0400 o 7093-1160. Es importante que indique claramente el puesto al que desea optar.
También puede escanear el código QR que acompaña la publicación oficial para iniciar el proceso.
Consejos para aplicar a una vacante:
- Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
- Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
- Cuide su correo y su nombre de archivo: He visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
- Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.