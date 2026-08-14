Ofertas de empleo

¿Busca trabajo en la Zona Norte? Feria de empleo ofrecerá oportunidades de trabajo con 15 empresas

La actividad se realizará este viernes 21 de agosto en Ciudad Quesada y los interesados podrán llevar su currículum en formato físico o digital.

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria será en la Zona Norte del país. (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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