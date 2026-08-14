¿Busca trabajo en la Zona Norte? Feria de empleo ofrecerá oportunidades de trabajo con 15 empresas

La feria será en la Zona Norte del país.

Si usted está buscando una oportunidad laboral en la Zona Norte, puede aprovechar la Expo-Feria de Empleo Zona Norte, que se realizará este viernes 21 de agosto en Ciudad Quesada.

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La actividad tendrá lugar en el campus de la Universidad Católica, en Ciudad Quesada, de las 9 a. m. a la 1 de la tarde.

Uno de los atractivos de esta feria es que contará con la intermediación de Grupo Bretea para 15 empresas de la zona, por lo que los asistentes podrán conocer diferentes oportunidades laborales y participar en procesos de selección.

Además, durante la actividad habrá entrevistas de trabajo, por lo que se recomienda llegar preparado y con la documentación necesaria.

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Los interesados pueden llevar su currículum de manera física o digital.

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