Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Ferretería Novex Heredia abre plazas en varias áreas

La reconocida ferretería está contratando personal para ventas, servicio al cliente, bodega, seguridad y más puestos operativos

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo o quiere cambiar de ambiente laboral, esta información le puede interesar y es que la ferretería Novex, en su sede de Heredia, abrió un proceso de contratación para reforzar su equipo de trabajo en distintas áreas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricaferretería Novexherediapuestos de empleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.