¿Buscás trabajo temporal? TUKIS Multiplaza Escazú tiene vacantes por temporada

TUKIS te da la oportunidad de formar parte de su equipo

Por Fabiola Montoya Salas
El puesto es por horas de TUKIS es ideal para quienes buscan experiencia o ingresos adicionales. (Cortesía/Fidélitas)







Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

