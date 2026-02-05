Ofertas de empleo

Cadenas de comida rápida abren 200 puestos de trabajo en Costa Rica

Burger King, Juan Valdez, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes contratarán personal para restaurantes dentro y fuera de la GAM

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted busca trabajo en restaurantes de comida rápida, esta puede ser una buena oportunidad; Burger King, Juan Valdez, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes anunciaron la apertura de 200 puestos de trabajo para reforzar sus equipos en distintos puntos del país y en próximas aperturas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleo200 puestos de trabajoBurger kingJuan Valdezdomino's piizaarby'sPopeyes
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.