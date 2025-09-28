El OIJ abrió diferentes plazas; conozca los requisitos y cómo aplicar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió la convocatoria permanente para distintos puestos, incluyendo agente de protección a víctimas y testigos, investigador 1 y custodio de detenidos, por eso si usted está interesado en acá le contamos cómo aplicar.

Los postulantes deben cumplir con requisitos básicos como cédula de identidad vigente, licencia de conducir categoría B1 y bachillerato en educación media.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Tienda Aliss tendrá ferias de empleo la próxima semana

Para aplicar, es fundamental leer con detalle el cartel oficial que especifica cada requisito y paso del proceso, disponible en la dirección:

https://ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr/index.php/concursos-y-convocatorias/vigentes

o mediante el código QR que sale en la foto.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? ICE necesita operarios, eléctricos y más en Paso Canoas y alrededores

El OIJ tiene varios puestos de empleo. (empleo OIJ/empleo OIJ)

Acá le contamos cómo aplicar. OIJ (empleo OIJ/empleo OIJ)

El proceso de inscripción consta de cuatro pasos: el primero ingresar desde una computadora utilizando Google o Chrome; segundo, regístrese en GH en Línea; tercero, acceda a la pestaña de “Trámites”; y cuarto, seleccione la opción de Reclutamiento Permanente. También puede ingresar directamente a pj.enlineacr.poder-judicial.go.cr/ghenlinea/ para iniciar su registro.

LEA MÁS: Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago

Si tiene dudas sobre el proceso, puede escribir al correo gh_linea@poder-judicial.go.cr, donde le brindarán asistencia y orientación.

No pierda la oportunidad de formar parte del Organismo de Investigación Judicial, institución que ofrece estabilidad y desarrollo profesional para quienes cumplen con los requisitos.

Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo