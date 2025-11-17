Ofertas de empleo

El Rey ofrece puestos con salarios competitivos y beneficios atractivos

El Rey abrió nuevas vacantes en Heredia y ofrece beneficios que llaman la atención

Por Fabiola Montoya Salas

El Rey, una empresa cien por ciento costarricense fundada en 1997, abrió nuevas plazas en Heredia para quienes quieran trabajar como cajeros y dependientes.








