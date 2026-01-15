Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil ofrece tres empleos con salarios de hasta ₡2,3 millones

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas tres plazas para personas interesadas en incorporarse al sector público. Dos de estos puestos tienen como fecha límite de inscripción el 19 de enero de 2026, mientras que el tercero cierra el 20 de enero de 2026, según la información oficial publicada en el sistema de vacantes.

Profesional en Informática 1

Una de las oportunidades corresponde al puesto de Profesional en Informática 1, adscrito al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La plaza se ubica en Mercedes de Montes de Oca, en la provincia de San José, y se ofrece bajo la modalidad de jornada completa, con horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país.

El cargo pertenece al grupo C y se orienta a la gestión de tecnologías de información y comunicación, con subespecialidad en gestión de infraestructura. Para optar por este puesto se solicita licenciatura en una carrera atinente, sin requerimiento de experiencia previa.

El salario global asignado es de ₡1.479.708, y el plazo para postularse vence el 20 de enero de 2026.

Médico(a) Jefe de Sección de Departamento

Las otras dos vacantes corresponden al puesto de Médico(a) Jefe de Sección de Departamento, ambas en el Ministerio de Salud, con jornada completa, horario diurno y disponibilidad para viajar.

Una de estas plazas se localiza en Los Chiles, mientras que la otra se ubica en Pocosol de San Carlos, ambas en la provincia de Alajuela. En los dos casos, el puesto no está reservado bajo la Ley 8862.

Para estas posiciones se exige licenciatura o su equivalente en una carrera contemplada en la formación en Medicina, además de dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la especialidad y dos años adicionales de experiencia en supervisión de personal profesional, requisito que debe cumplirse de forma independiente.

El salario global establecido para ambos cargos es de ₡2.379.407, y el período de inscripción finaliza el 19 de enero de 2026.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben realizar el proceso de inscripción mediante el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil. Para ello, es necesario crear o actualizar la oferta de servicio digital y seleccionar todas las condiciones del puesto de interés, incluyendo clase, especialidad, subespecialidad, institución, ubicación, jornada, horario y disponibilidad para viajar.

El trámite debe completarse antes de la fecha límite establecida para cada vacante.