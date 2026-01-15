Ofertas de empleo

Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil ofrece tres empleos con salarios de hasta ₡2,3 millones

Por Alonso Ramírez

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas tres plazas para personas interesadas en incorporarse al sector público. Dos de estos puestos tienen como fecha límite de inscripción el 19 de enero de 2026, mientras que el tercero cierra el 20 de enero de 2026, según la información oficial publicada en el sistema de vacantes.








