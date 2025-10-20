Ofertas de empleo

Empresa de seguridad busca personal para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Liberia

K-9 Internacional contratará oficiales para laborar en el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós. La feria de empleo se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en Liberia

Por Fabiola Montoya Salas
Varios aviones estacionados en el aeropuerto de Liberia, reflejando desorden y falta de comunicación en una crisis reciente
La empresa K-9 necesitas personal para trabajar en el aeropuerto de Liberia.







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

