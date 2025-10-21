Ofertas de empleo

Empresa ofrece este jueves muchos puestos de empleo en dos áreas de gran demanda laboral

La empresa Paseco realizará una feria de empleo con decenas de oportunidades laborales en seguridad y limpieza, hasta con psicóloga de planta para apoyar a su personal

Por Fabiola Montoya Salas
feria empleo
La feria de empleo será el jueves 23 de octubre. (cortes/feria empleo)







