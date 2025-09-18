Empresa privada abrió vacantes para trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque una empresa privada está contratando personal de seguridad para laborar dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

La compañía ACSI (Aviation Security) informó que está reclutando hombres y mujeres comprometidos y capacitados para reforzar la seguridad en una de las terminales aéreas más importantes del país.

Requisitos para trabajar en seguridad en el Juan Santamaría

Curso básico en seguridad privada.

Noveno año aprobado o cursado.

Carné de agente de seguridad privada (deseable).

Huellas dactilares y pruebas psicológicas vigentes.

Cómo aplicar a los puestos de seguridad en el aeropuerto

Si usted cumple con los requisitos, solo debe enviar su currículum al correo empleos@acsisecuritty.com o bien mandarlo por WhatsApp al 8754-2772.

Las jornadas laborales que se ofrecen pueden ser por horas o en horarios fijos, lo que significa una buena opción para quienes buscan mayor flexibilidad.

Así que ya lo sabe: si está interesado en trabajar en el Aeropuerto Juan Santamaría, esta puede ser la oportunidad laboral que estaba esperando.

La empresa ACSI trabaja dentro del aeropuerto Juan Santamaría. (ACSI /ACSI)

Consejos para aplicar a puestos de internet:

1. Revise que su correo se vea profesional

Olvídese de esos correos con apodos o nombres graciosos. Si usted va a mandar su currículum, use un correo serio con su nombre y apellido. Eso habla bien de usted desde el inicio.

2. No se postule a todo lo que aparece

Si usted aplica a puestos que no tienen nada que ver con su perfil, lo único que hace es perder tiempo y dar la impresión de que no sabe lo que quiere. Elija bien las vacantes.

3. Guarde el anuncio de la oferta

Antes de aplicar, tome una captura o guarde el link de la oferta. Así, cuando lo llamen, usted recuerda de qué puesto se trata y llega preparado a la entrevista.

4. Personalice el currículum

No mande el mismo CV para todas las vacantes. Si la oferta pide atención al cliente, por ejemplo, resalte su experiencia en servicio al cliente. Eso demuestra que usted leyó el anuncio y se ajusta al perfil.