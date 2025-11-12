Feria de empleabilidad reunirá a grandes empresas con más de 450 vacantes

Si está buscando trabajo o quiere cambiar de rumbo profesional, este fin de semana puede ser su oportunidad.

Una feria de empleo organizada por Grupo Purdy y varias empresas privadas ofrecerá más de 450 vacantes en distintas áreas y niveles educativos, con opciones para todo tipo de perfiles.

Este sábado 15 de noviembre, de 12 mediodía a 3 de la tarde, el Museo de los Niños será el punto de encuentro entre el talento costarricense y más de 15 empresas líderes del país, durante una feria de empleabilidad que busca generar bienestar para cientos de familias.

La feria de empleo reunirá a más de 15 empresas nacionales en el Museo de los Niños. ( - /Getty Images)

La actividad forma parte del Programa de Empleabilidad para Familiares, impulsado por Grupo Purdy, con el apoyo de compañías que apuestan por abrir nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Requisitos y niveles de formación

Las vacantes disponibles abarcan distintos niveles académicos, desde primaria completa, noveno año aprobado y bachillerato en educación media, hasta técnicos y licenciaturas universitarias en áreas como contabilidad, electromecánica, electricidad, ingeniería industrial y administración.

Las personas interesadas deben llevar su currículum actualizado, ya sea impreso o en formato digital, y contar al menos con secundaria incompleta.

La feria de empleo será el sábado 15 de noviembre. (cortesía )

Empresas participantes

En la feria estarán presentes compañías reconocidas como Grupo Purdy, Hertz, Dollar, Thrifty, Interbus, CAFSA, Dos Pinos, Belina Nutrición Animal, Pequeño Mundo, Securitas, AR Holdings, Portafolio Inmobiliario, Automercado, Florex, Arcos Dorados y Telecable, entre otras.

Las oportunidades se distribuyen en diferentes zonas del país, incluyendo Quepos, Liberia, Tamarindo, Puntarenas y la Gran Área Metropolitana (GAM).

“En Grupo Purdy movemos a las personas hacia un futuro con más oportunidades y bienestar. Esta feria representa una extensión de nuestro compromiso con la movilidad social y el desarrollo del talento costarricense. Nos llena de orgullo ver cómo más empresas se suman a este esfuerzo”, destacó Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Purdy.

Puestos disponibles

Operativos: bodegueros, conductores (licencias B1 a E1), operadores de apilador, auxiliares de mantenimiento, empacadores, misceláneos, jardineros y asistentes de parqueo.

Administrativos: asesores de servicios automotrices, vendedores, cajeros, agentes de ventas, asistentes administrativos, personal de contact center, ingenieros industriales, analistas de crédito y ejecutivos de negocios.

Técnicos: pintores, enderezadores, instaladores de accesorios, técnicos en mecánica preventiva, electromecánica y mecánica general.