Feria de Empleo “Brete La Libertad” llega a Desamparados con entrada gratuita

La feria de empleo presencial contará con varias empresas ofreciendo vacantes, intérprete en LESCO y servicio de cuido para facilitar la participación de todos los interesados

Por Fabiola Montoya Salas

El próximo martes 4 de noviembre se realizará en el parque La Libertad, en Desamparados, la feria de empleo “Brete La Libertad”, una oportunidad para quienes buscan insertarse en el mundo laboral o mejorar su situación actual. La actividad se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 3 de la tarde, será presencial y abierta al público, y la entrada es totalmente gratuita.








