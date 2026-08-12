Feria de empleo de la UNA ofrecerá 1.500 puestos y será presencial y virtual

La feria de empleo será por tres días. Captura

La Universidad Nacional (UNA) realizará una feria de empleo con alrededor de 1.500 puestos disponibles.

Se trata de la IV Feria de Empleo de la UNA que se realizará del martes 18 al jueves 20 de agosto en el Campus Omar Dengo en Heredia.

Una de las ventajas de esta actividad es que habrá oportunidades tanto para personas profesionales como para quienes no cuentan con un título universitario.

Según la organización, participarán más de 40 empresas nacionales y transnacionales, con puestos relacionados con áreas como tecnología, manufactura, alimentación, finanzas y servicios.

Usted podrá participar de forma presencial o virtual

La feria tendrá dos modalidades. Si prefiere asistir personalmente, puede hacerlo cualquiera de los tres días, de 9 a. m. a 1 p. m., en la Plaza de la Diversidad del Campus Omar Dengo, en Heredia.

También podrá participar desde su casa. La modalidad virtual estará disponible de 1:30 p. m. a 5 p. m. a través de www.unaferiadeempleo.com, donde deberá registrarse con usuario y contraseña para ingresar a los espacios de las empresas y conocer sus ofertas laborales.

Además, hay un detalle que podría interesarle: las empresas participantes cambiarán cada día.

Esto significa que usted puede asistir durante los tres días y encontrar diferentes opciones laborales.

“Estamos hablando de tres ferias en una sola”, explicó Hugo Fonseca, coordinador de la actividad.

La organización recomienda que los asistentes lleven su currículum en formato digital, ya que podrá ser utilizado para aplicar a las plazas disponibles.

LEA MÁS: ¿Anda buscando trabajo? Heredia tendrá feria de empleo con puestos técnicos, operativos y profesionales

Además, durante la feria habrá un espacio donde usted podrá tomarse una fotografía profesional para utilizarla en plataformas laborales como LinkedIn.

También habrá charlas para conseguir trabajo

La actividad contará con charlas gratuitas sobre empleabilidad, entrevistas de trabajo, inteligencia artificial, marca personal, habilidades del futuro y salud mental en el trabajo, entre otros temas.

LEA MÁS: KFC busca personal en Heredia y no exige experiencia para aplicar

La entrada a la feria es gratuita y abierta al público en general.

Si usted quiere aprovechar esta oportunidad, puede participar presencialmente o registrarse en la modalidad virtual y revisar las empresas que tendrán puestos disponibles.