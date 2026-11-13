Ofertas de empleo

Feria de empleo en Aserrí ofrecerá puestos en seguridad y construcción

La actividad será el jueves 19 de noviembre y las personas interesadas deberán llevar su currículum y documentos actualizados

Por Fabiola Montoya Salas

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Personas a la espera de entrevista de trabajo. Empleo, mujeres en el mercado laboral
La feria de empleo será el jueves 19 de noviembre. (PeopleImages/Shutterstock)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.