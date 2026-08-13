Feria de empleo en Pavas ofrecerá puestos de trabajo en reconocidas empresas

Si usted está buscando trabajo, prepare su currículum porque este lunes 17 de agosto tendrá una nueva oportunidad de acercarse a varias empresas en un solo lugar.
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Grupo Bretea realizará una feria de empleo en Pavas donde diferentes compañías recibirán a personas interesadas en conocer y postularse a sus plazas disponibles.
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La actividad será de 10 a. m. a 2 p. m. en el Colegio Técnico Profesional de Pavas, ubicado a 25 metros al norte de la entrada principal del Hospital Psiquiátrico.
Entre las empresas que participarán están PBS, Grupo Roble, SR Holdings, CBN, Data Phone, Grupo Nítidos, Grupo SFA, McDonald’s, GCG, Grupo Marta, China Mall, SalesLand, Dryclean, Automercado, Securitas, Ferromax, Office Depot, Pierre Cardin, Paseco, Ekono, entre otras.
La feria busca acercar a las personas que están en búsqueda de empleo a compañías de diferentes sectores, por lo que usted podrá aprovechar para conocer varias opciones laborales durante una misma visita.
¿Qué debe llevar a una feria de empleo?
Si usted piensa asistir, no llegue con las manos vacías. Prepare varias copias de su currículum, preferiblemente actualizado y con información de contacto vigente.
También es recomendable que lleve su cédula de identidad y que, si tiene títulos, certificaciones o documentos que respalden su experiencia, los lleve en formato físico o digital.
Otro consejo importante es que vaya preparado para una posible entrevista. Revise previamente su currículum, piense en cómo explicaría su experiencia y tenga claro qué tipo de puesto está buscando.
Además, vístase de manera adecuada para una entrevista laboral, llegue con tiempo y mantenga una actitud amable y profesional con los reclutadores.
No se limite a entregar el currículum, pregunte por las plazas disponibles, los requisitos, horarios, funciones y proceso de contratación.
Y si una empresa no tiene una vacante que se ajuste exactamente a su perfil, no descarte la oportunidad. Puede preguntar si cuenta con otras plazas o cómo mantenerse atento a futuras oportunidades.
La feria de empleo de Grupo Bretea será gratuita y usted podrá aprovecharla para tener contacto directo con varias empresas en una sola mañana.