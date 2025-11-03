Feria de empleo en San José ofrece 800 puestos de trabajo, acá le contamos todos los detalles

La Universidad Fidélitas organizó una feria de empleo, acá le contamos todos los detalles.

Si usted está en busca de trabajo o quiere mejorar su futuro profesional, apunte bien esta fecha, porque la Feria de Empleo de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Fidélitas le trae más de 800 puestos disponibles en reconocidas empresas nacionales e internacionales.

El evento contará con dos modalidades:

Feria virtual: martes 4 de noviembre, de 9 a.m. a 4 p.m.

martes 4 de noviembre, de Feria presencial: miércoles 5 de noviembre, de 10 a.m. a 4 p.m., en la Sede San Pedro, Edificio de la Innovación (piso 4).

La feria de empleo tendrá 800 puestos de trabajo. Captura (Fid/feria de empleo en San José)

Más de 22 compañías participarán buscando profesionales y estudiantes en áreas como administración, economía, contabilidad, mercadeo, recursos humanos y finanzas, entre muchas otras.

El espacio está pensado para que pueda conectarse directamente con los reclutadores, entregar su currículum, hacer entrevistas rápidas y hasta conocer sobre pasantías o programas de desarrollo profesional.

El objetivo es acercar el talento joven a las empresas líderes del país, y ayudarles a dar ese paso que muchas veces cuesta: pasar del aula al empleo formal.

Además, si usted no puede asistir de forma presencial, la versión virtual será una gran opción para aplicar a los puestos desde cualquier parte del país. Solo debe registrarse previamente en el enlace oficial: https://bit.ly/4ngGo8v

Tres consejos para ir a una feria de empleo: