Feria de empleo en San José ofrece 800 puestos de trabajo, acá le contamos todos los detalles

Si usted está en busca de trabajo o quiere mejorar su futuro profesional, apunte bien esta fecha, porque la Feria de Empleo de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Fidélitas le trae más de 800 puestos disponibles en reconocidas empresas nacionales e internacionales.
El evento contará con dos modalidades:
- Feria virtual: martes 4 de noviembre, de 9 a.m. a 4 p.m.
- Feria presencial: miércoles 5 de noviembre, de 10 a.m. a 4 p.m., en la Sede San Pedro, Edificio de la Innovación (piso 4).
Más de 22 compañías participarán buscando profesionales y estudiantes en áreas como administración, economía, contabilidad, mercadeo, recursos humanos y finanzas, entre muchas otras.
El espacio está pensado para que pueda conectarse directamente con los reclutadores, entregar su currículum, hacer entrevistas rápidas y hasta conocer sobre pasantías o programas de desarrollo profesional.
El objetivo es acercar el talento joven a las empresas líderes del país, y ayudarles a dar ese paso que muchas veces cuesta: pasar del aula al empleo formal.
Además, si usted no puede asistir de forma presencial, la versión virtual será una gran opción para aplicar a los puestos desde cualquier parte del país. Solo debe registrarse previamente en el enlace oficial: https://bit.ly/4ngGo8v
Tres consejos para ir a una feria de empleo:
- Prepare su currículum y documentos clave: Lleve varias copias actualizadas de su currículum, carta de presentación y referencias laborales. Asegúrese de que estén organizados y sean fáciles de entregar a los reclutadores. Esto demuestra profesionalismo y facilita el contacto posterior.
- Investigue las empresas participantes: Antes de asistir, revise qué empresas estarán en la feria y conozca sus perfiles, valores y vacantes disponibles. Esto le permitirá hacer preguntas concretas, demostrar interés y destacar frente a otros candidatos.
- Preséntese de manera profesional y confiada: Vístase de manera adecuada, con un atuendo que refleje seriedad y pulcritud. Mantenga contacto visual, sonrisa y seguridad al hablar; recuerde que su actitud puede ser tan importante como su experiencia.