Feria de empleo en Santa Cruz 2025: estas son las empresas que lo esperan

La feria de empleo será el 2 de octubre.

¿Anda buscando trabajo en Guanacaste? Entonces anote la fecha porque la Municipalidad de Santa Cruz lo invita a la Feria de Empleo 2025, un evento pensado para que usted se conecte con nuevas oportunidades laborales sin tener que salir de la zona.

La cita será el jueves 2 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del CINDEA Santa Cruz, ubicadas por el Campo Ferial de Santa Cruz. Durante toda la jornada podrá acercarse a los stands de reconocidas empresas, dejar su currículum y hasta participar en entrevistas rápidas.

Entre los negocios confirmados se encuentran hoteles de lujo como Casa Chameleon Las Catalinas, JW Marriott Guanacaste Resort & Spa y Hotel Andaz, que estarán reclutando personal para distintas áreas de operación, servicio al cliente y atención turística.

La feria de empleo sera de 9 de la mañana a 3 de la tarde. (captura /captura)

La feria también busca acercar a los vecinos con líderes empresariales de la zona, para que usted pueda conocer de primera mano cuáles son los perfiles más buscados y cómo prepararse para aplicar a futuros puestos.

Así que ya lo sabe, si anda en busca de empleo, quiere mejorar sus ingresos o sueña con trabajar en la industria hotelera y turística de Guanacaste, no se pierda esta feria. Solo necesita llegar con buena actitud, copias de su currículum y muchas ganas de mostrar lo mejor de usted.

La entrada es completamente gratuita y está abierta a todas las personas mayores de edad.

Consejos para ir a una feria de empleo: