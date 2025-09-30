Ofertas de empleo

Feria de empleo en Santa Cruz 2025: estas son las empresas que lo esperan

La feria de empleo en Guanacaste será el 2 de octubre

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Consejos para sacar mayor provecho.
La feria de empleo será el 2 de octubre. ( - /Getty Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleoferia de empleo en Santa Cruzempleo en Guanacaste
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.