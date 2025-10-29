Feria de empleo inclusiva ofrece más de 800 vacantes para cerrar el año con trabajo

El cantón de Barva en Heredia se prepara para recibir la última gran Feria de Empleo del año, organizada por Grupo Bretea en conjunto con la Municipalidad de Barva, bajo el nombre Tu Empleo Barva 2025.

La cita será este viernes 7 de noviembre, de 9 a.m. a 2 de la tarde, en el Centro de Innovación y Cultura de Barva, y promete más de 800 vacantes en empresas privadas, con oportunidades para todo tipo de perfiles.

Habrá puestos operativos, de informática, seguridad, retail, mecánicos, bilingües y de temporada alta y fijos, con entrevistas inmediatas para quienes cumplan con el perfil solicitado.

La feria de empleo será el viernes 7 de noviembre. Cortesía (cortes/cortesía)

El organizador de la feria, Marlon Chaves, explicó que cualquier persona mayor de 18 años puede asistir, solo debe llevar su currículum, ya sea en físico o digital, y no olvidar su cédula de identidad.

Además, esta feria se distingue por ser inclusiva, ofreciendo espacios para personas con discapacidad, reafirmando el compromiso con la equidad laboral y las oportunidades para todos.

“Queremos que nadie se quede sin la oportunidad de cerrar el año con trabajo. Este evento es para todos los vecinos de Barva y personas de todo el país que estén buscando empleo”, afirmó Chaves.

Si está interesado en participar, asegúrese de preparar su currículum, revisar la lista de puestos disponibles y llegar con puntualidad, ya que muchas vacantes se asignarán por orden de llegada y entrevista directa.

Más de 800 puestos estarán disponibles en empresas privadas de todo el país. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Se recomienda vestir de manera profesional, mostrar actitud positiva y disponibilidad para incorporarse de inmediato, ya que algunas empresas requieren cubrir los puestos rápidamente.

La Feria de Empleo de Barva se perfila como la oportunidad perfecta para quienes buscan trabajo seguro, estable y con posibilidades de crecimiento, con vacantes para todos los niveles de experiencia. No deje pasar esta ocasión para mejorar su futuro laboral y acercarse a nuevas oportunidades en el cierre de 2025.