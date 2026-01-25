Grupo Eulen abre feria de empleo en Alajuela: buscan misceláneos y comodines

Si usted anda buscando trabajo en Alajuela, esta información le interesa, ya que Grupo Eulen realizará una feria de empleo para contratar personal en los puestos de misceláneos y comodines.

La feria de empleo será el martes 27 de enero. Captura (feria de empleo /feria de empleo)

La actividad se llevará a cabo este martes 27 de enero de 2026, en un horario de 9 a.m. a 3 p.m., en la Casa Rosada, ubicada frente al parque Central de Alajuela.

La empresa informó que las personas interesadas deben presentarse con todos los documentos impresos para poder participar en el proceso de reclutamiento. Es importante que no llegue con papeles digitales, ya que la documentación será revisada en el lugar.

¿Qué debe llevar?

Para aplicar a los puestos disponibles, usted debe presentar:

Currículo actualizado

Copia de la cédula de identidad

Certificado de estudios

Hoja de delincuencia

Dos cartas de servicio

La feria de empleo será en Alajuela. Imagen de referencia. (cortesía )

Estos requisitos son indispensables para optar por alguna de las vacantes.

LEA MÁS: ¿Volvió de vacaciones y se siente agotado en el trabajo? Descubra cuál es el síndrome que lo provoca

Grupo Eulen es una empresa que brinda servicios en distintas áreas, por lo que estas plazas pueden representar una buena oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y una opción inmediata de empleo en la Ciudad de los Mangos.

LEA MÁS: El Rey busca dependientes para trabajar en Cartago

Si usted cumple con los requisitos y tiene disponibilidad para asistir, esta puede ser su oportunidad de iniciar el año con trabajo.

LEA MÁS: Fundación Caricaco se une a aliados de peso para abrirle más trabajo a la juventud tica

Consejos para ir a una feria de empleo: