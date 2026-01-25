Grupo Eulen abre feria de empleo en Alajuela: buscan misceláneos y comodines

Si usted anda buscando trabajo en Alajuela, esta información le interesa, ya que Grupo Eulen realizará una feria de empleo para contratar personal en los puestos de misceláneos y comodines.
La actividad se llevará a cabo este martes 27 de enero de 2026, en un horario de 9 a.m. a 3 p.m., en la Casa Rosada, ubicada frente al parque Central de Alajuela.
La empresa informó que las personas interesadas deben presentarse con todos los documentos impresos para poder participar en el proceso de reclutamiento. Es importante que no llegue con papeles digitales, ya que la documentación será revisada en el lugar.
¿Qué debe llevar?
Para aplicar a los puestos disponibles, usted debe presentar:
- Currículo actualizado
- Copia de la cédula de identidad
- Certificado de estudios
- Hoja de delincuencia
- Dos cartas de servicio
Estos requisitos son indispensables para optar por alguna de las vacantes.
Grupo Eulen es una empresa que brinda servicios en distintas áreas, por lo que estas plazas pueden representar una buena oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y una opción inmediata de empleo en la Ciudad de los Mangos.
Si usted cumple con los requisitos y tiene disponibilidad para asistir, esta puede ser su oportunidad de iniciar el año con trabajo.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Llegue con tiempo y bien organizado: Procure llegar temprano para evitar filas y tener la oportunidad de hablar con calma con los reclutadores. Llegar a tiempo demuestra interés, responsabilidad y le permite elegir mejor las empresas que desea visitar.
- Lleve su currículum bien revisado y en formato digital: Asegúrese de que su currículum esté actualizado, sin errores ortográficos y con información clara sobre su experiencia y estudios. Guárdelo en su celular o correo electrónico para poder enviarlo fácilmente si se lo solicitan.