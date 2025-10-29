Ofertas de empleo

Grupo Monge realiza feria de empleo: acá le contamos las plazas disponibles que tienen

Grupo Monge abre sus puertas en El Coyol de Alajuela para quienes buscan trabajo como auxiliares de bodega y asistentes de inventarios

Por Fabiola Montoya Salas

Si está buscando empleo estable y con buenas oportunidades de crecimiento, este jueves 30 de octubre no puede perderse la Feria de Empleo que realizará Grupo Monge en CEDI Coyol, Alajuela. La actividad será de 9 a.m. a 1 p.m., abierta a todo público y con entrada gratuita.








Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

