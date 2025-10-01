Ofertas de empleo

INEC abrirá 250 puestos en todo el país y aquí le contamos cómo aplicar

Las plazas del INEC son por servicios especiales y van desde entrevistadores y choferes hasta profesionales en distintas áreas; los concursos se abrirán durante diciembre de 2025

Por Fabiola Montoya Salas
INEC ofrece plazas en economía, estadística y recursos humanos. Salarios van de ¢484.102 a ¢1.872.470.
INEC ofrece plazas en varios sectores. (INEC /Cortesía INEC)







