INEC abrirá 250 puestos en todo el país y aquí le contamos cómo aplicar

Si anda en busca de trabajo, ponga atención: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrirá 262 nuevos puestos de trabajo para reforzar dos de sus proyectos más importantes: el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) y el Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH).

LEA MÁS: ¡Oportunidad de empleo en Heredia! Automercado abre vacantes para operarios de producción

Estas contrataciones serán bajo la modalidad de servicios especiales, es decir, por tiempo determinado, con posibilidad de prórrogas según el área. Los concursos se abrirán de manera progresiva hasta diciembre de 2025.

LEA MÁS: El OIJ abrió diferentes plazas; conozca los requisitos y cómo aplicar

Acá le contamos cómo aplicar a los procesos del INEC (Cortesía INEC/Cortesía INEC)

Puestos para el Censo Nacional Agropecuario

LEA MÁS: Si le apasiona la ciencia, participe en este concurso y gane grandes premios

En el caso del CENAGRO, se habilitarán 110 plazas que van desde choferes, bachilleres y técnicos, hasta profesionales licenciados en agronomía, economía, administración y planificación.

El proceso de reclutamiento será regionalizado. Entre los puestos destacan:

12 plazas en la región Huetar Norte (Ciudad Quesada, Pital, Los Chiles y Upala).

12 en la región Huetar Caribe (Limón, Sarapiquí, Guápiles y Siquirres).

21 en la región Brunca (Tarrazú, Buenos Aires, San Vito de Coto Brus, Ciudad Neily, San Isidro de El General, Daniel Flores, Pejibaye).

12 en Chorotega (Cañas, Nandayure, Nicoya y Liberia).

9 en Pacífico Central (Puerto Jiménez, Quepos y Palmar Norte).

12 en Central Occidente (Alajuela, San Ramón, Grecia y Zarcero).

10 en Central (San José-Heredia, Puriscal y Acosta).

9 en Central Oriental (Cartago, Paraíso y Turrialba). Además, se abrirán plazas para la sede central en San José: seis en Diseño Estadístico, cuatro para profesionales licenciados y cuatro para bachilleres, además de vacantes en el área de informática.

Puestos para Encuestas de Hogares

En cuanto al SIEH, se contratarán 113 entrevistadores y 39 choferes. Estas plazas también son por servicios especiales, con posibilidad de prórroga hasta tres años.

Los puestos estarán disponibles en Cartago, San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Ciudad Neily, Limón, Siquirres, Ciudad Quesada, Upala, Puerto Viejo de Sarapiquí, Guápiles, Puntarenas, Jacó, Jicaral, Santa Cruz, Liberia y Nicoya.

¿Dónde ver la información?

El INEC recordó que los detalles de cada concurso, con requisitos y plazos de inscripción, estarán publicados en el sitio oficial www.inec.cr y en la página de Facebook INEC Costa Rica.

En lo que va del 2025, la institución ya ha contratado a 320 personas para distintos proyectos estadísticos, en su mayoría profesionales, técnicos y administrativos.