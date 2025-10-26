Ofertas de empleo

K-9 Internacional realizará feria de empleo en Barva con atractivos beneficios para sus colaboradores

La empresa, en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva, abre oportunidades laborales para diferentes perfiles

Por Fabiola Montoya Salas

La empresa K-9 Internacional invita a todas las personas interesadas a participar en su feria de empleo, organizada en conjunto con la Agencia Nacional de Empleo y la Municipalidad de Barva.








Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

