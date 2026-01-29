Ofertas de empleo

McDonald’s tendrá gran feria de empleo para la zona oeste del GAM

La jornada será el sábado 7 de febrero en el restaurante de Ruta 27 y está abierta a personas con o sin experiencia

Por Fabiola Montoya Salas
McDonald’s lanza su “Ruta de Empleo” en el GAM con jornadas presenciales durante octubre para facilitar el acceso a nuevos empleos.
McDonald's tendrá una feria de empleo. (McDonald's/Cortesía)







McDonald'sferia de empleo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

