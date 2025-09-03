Ministerio de Agricultura y Ganadería realizará feria de empleo con muchos puestos de trabajo

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció una feria de empleo que se llevará a cabo en varias zonas del país el 4 y 5 de setiembre, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
La institución busca perfiles técnicos, profesionales y administrativos que estén comprometidos con el servicio público y con la transformación del agro costarricense.
El MAG detalló que durante la feria no se harán entrevistas, ya que el objetivo principal es actualizar la base de personas elegibles y aplicar pruebas de idoneidad, bajo el régimen de Servicio Civil.
La feria se llevará a cabo el 4 y 5 de setiembre en todas las regiones y agencias del MAG en Heredia, Siquirres, San José, Parrita y Pérez Zeledón.
Requisitos para participar
Si usted quiere formar parte del proceso debe llevar lo siguiente:
- Cédula vigente.
- Atestados académicos y laborales.
- Correo electrónico y número de teléfono actualizados.
Cómo obtener más información
La institución invitó a las personas interesadas a acercarse a los puntos estratégicos que se detallarán en sus canales oficiales. Además, habilitó medios de contacto para consultas:
- Teléfono: 2105-6113
- Correo: feriaempleo@mag.go.cr
- Página web: www.mag.go.cr
Con esta feria, el MAG pretende seguir atrayendo talento que desee aportar al desarrollo del sector agropecuario costarricense.
Consejos para elaborar el currículum:
- Sea breve y ordenado: Su currículum no debe ser más largo de dos páginas. Destaque su información en secciones claras: datos personales, experiencia laboral, formación académica y habilidades.
- Adapte el contenido al puesto: No use siempre el mismo CV. Resalte la experiencia, logros y conocimientos que mejor encajen con la vacante a la que está aplicando.
- Cuide la presentación: Use un diseño limpio, sin exceso de colores ni adornos. Revise muy bien la ortografía y asegúrese de que los datos de contacto estén actualizados.