Muchos puestos de empleo esperan por usted este viernes en Escazú

Si está sin trabajo o quiere cambiar de rumbo laboral, este viernes 24 de octubre tiene una cita importante en Escazú. Se trata de una feria de empleo inclusiva, en la que más de 20 empresas nacionales e internacionales estarán contratando personal para distintos puestos.
El evento se realizará de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el gimnasio Villa Ecológica Deportiva de Escazú, y está abierto para personas con discapacidad, jóvenes sin experiencia laboral y mayores de 45 años.
Entre los puestos que se estarán ofreciendo destacan los de mercaderistas, operarios, técnicos en fibra óptica, personal de limpieza, promotores, gondoleros, choferes, cajeros, personal de hotelería, restaurantes, bodegas, mantenimiento y jardinería, entre muchos otros.
Si quiere participar, puede registrarse, previamente, escaneando el código QR que aparece en la imagen oficial del evento, o bien solicitar más información al teléfono 2208-6804.
Organizadores de ferias recomiendan llevar varias copias del currículum, ir vestido de forma presentable, y llegar temprano para aprovechar al máximo la jornada.
Además, recuerde revisar su perfil en línea (LinkedIn o redes profesionales) y practicar una breve presentación personal: eso puede marcar la diferencia ante los reclutadores.
Cinco consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo
- Lleve varias copias de su currículum: No confíe en que lo va a enviar por correo después. En las ferias los reclutadores agradecen recibirlo en mano y eso puede ayudarle a destacar entre los demás candidatos.
- Vaya vestido como si tuviera una entrevista: La primera impresión cuenta. Use ropa formal o de presentación, evite jeans rotos, sandalias o camisetas con estampados. Recuerde que usted podría estar frente a su futuro jefe.
- Llegue temprano y con buena actitud: En estos eventos hay muchas personas buscando empleo. Llegar antes le da tiempo de recorrer los puestos con calma, conversar con más reclutadores y aprovechar mejor el día.
- Prepárese para hablar de usted: Tenga lista una breve presentación personal: quién es, en qué ha trabajado, qué sabe hacer y qué tipo de puesto busca. Hablar con seguridad y claridad puede dejar una buena impresión.
- Pregunte y anote la información: Si un reclutador le interesa, pídale su nombre, correo o el proceso a seguir. Tome notas y dé seguimiento en los días siguientes. La constancia demuestra interés y responsabilidad.