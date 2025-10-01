¡Oportunidad de empleo en Heredia! Automercado abre vacantes para operarios de producción

Automercado anunció la apertura de vacantes en su planta de producción industrial, ofreciendo posiciones para operarios de producción tanto fijos como temporales.

Esta es una excelente oportunidad para quienes buscan integrarse a un equipo reconocido y con oportunidades de crecimiento en el área industrial.

Los interesados podrán entregar su currículum de manera presencial el jueves 2 de octubre, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 de la tarde, en la planta ubicada de la línea del tren de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, 200 metros al oeste de Ofibodegas Santa Rosa, #7.

La empresa Automercado le ofrece a sus colaboradores beneficios atractivos, como servicio médico de empresa, afiliación a la asociación solidarista y posibilidades de desarrollo profesional dentro de la compañía.

Si prefiere aplicar de forma virtual, también puede ingresar directamente a la plataforma oficial: empleo.automercado.cr y postularse a las vacantes disponibles.

Este llamado es ideal para personas que buscan iniciar o continuar su carrera en el sector industrial, con estabilidad laboral y un ambiente de trabajo seguro y profesional.

No pierda la oportunidad de formar parte de Automercado, una empresa que prioriza la capacitación y el bienestar de sus colaboradores.

