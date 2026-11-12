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Tienda de cuidado personal busca dependientes y encargados en Heredia

La empresa abrió un establecimiento en Santa Verde, cerca de Cenada, y busca personal para atender a sus clientes y asumir puestos de encargados de tienda

Por Fabiola Montoya Salas

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La tienda La Savonnerie tiene varios puestos de empleo. (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.