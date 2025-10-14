Ofertas de empleo

Universidad San Marcos hará feria de empleo con un montón de vacantes disponibles

La Universidad San Marcos invita a todos los que buscan trabajo a participar en su feria presencial y talleres virtuales sobre entrevistas

Por Fabiola Montoya Salas
Actividad en Liberia ofrecerá coaching, revisión de LinkedIn y talleres; registro gratis y limitado antes de la feria de empleo del 11 de octubre.
Feria de empleo ofrece cualquier cantidad de vacantes. (Procomer /Cortesía)







Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

