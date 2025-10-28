Ofertas de empleo

Viant Medical realizará feria de empleo este miércoles en Heredia

La feria será en la Zona Franca Metro en Heredia y está dirigida a misceláneos y técnicos de mantenimiento

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando una oportunidad laboral estable y con posibilidad de crecimiento, Viant Medical lo espera este miércoles 29 de octubre en su feria de empleo. La actividad se llevará a cabo en la Zona Franca Metro, Sala Chirripó, en Heredia, de 9:00 a. m. a 6:00 de la tarde.








