Viant Medical realizará feria de empleo este miércoles en Heredia

Si usted anda buscando una oportunidad laboral estable y con posibilidad de crecimiento, Viant Medical lo espera este miércoles 29 de octubre en su feria de empleo. La actividad se llevará a cabo en la Zona Franca Metro, Sala Chirripó, en Heredia, de 9:00 a. m. a 6:00 de la tarde.

La feria de empleo de Viant Medical busca misceláneos y técnicos en mantenimiento. Imagen con fines ilustrativos (Procomer /Cortesía)

LEA MÁS: Tico que vive en Irlanda contó el platal que ganó en solo un día de trabajo

La empresa está contratando misceláneos y técnicos de facilidades y mantenimiento, así que si tiene experiencia en esas áreas, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para conseguir trabajo en una compañía seria y con proyección.

LEA MÁS: Feria de Empleo “Brete La Libertad” llega a Desamparados con entrada gratuita

Viant Medical es reconocida en el país por ofrecer empleos estables, ambiente laboral seguro y opciones reales de crecimiento profesional, lo que la convierte en una de las empresas más buscadas por quienes quieren una carrera sólida dentro del sector médico.

La actividad se realizará este miércoles 29 de octubre en la Sala Chirripó de Viant Medical. (captura /captura)

LEA MÁS: De ama de casa a profesional: la historia de superación de Ana Lucía a sus 58 años

Para participar, debe llevar copia del currículum, cédula de identidad, títulos académicos y hoja de delincuencia al día. No se requiere cita previa; basta con presentarse durante el horario de la feria.

Los encargados de reclutamiento estarán entrevistando a los asistentes en el lugar, por lo que se recomienda llegar bien presentado, con actitud positiva y preparado para conversar sobre su experiencia y conocimientos técnicos.

Si usted busca un empleo formal y con posibilidades de desarrollo, no deje pasar esta oportunidad de aplicar directamente con una de las empresas más reconocidas del país en el área de dispositivos médicos.

Consejos para aprovechar al máximo una feria de empleo