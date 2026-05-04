Reino de los Países Bajos en Costa Rica ofrece empleo con salario de hasta ₡2 millones

El Reino de los Países Bajos, a través de su delegación diplomática en Costa Rica, anunció la apertura de una vacante de empleo para integrarse a su equipo regional.
Se trata del puesto de Asistente del Agregado de Policía, una labor estratégica que brinda apoyo administrativo y operativo en el marco de la cooperación policial internacional y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
La sede de trabajo es la Embajada neerlandesa en San José, la cual funciona como un centro regional con jurisdicción también sobre Guatemala, Honduras y El Salvador.
El perfil: excelencia lingüística y administrativa
La misión diplomática busca a una persona independiente y con orientación internacional. Entre los requisitos indispensables destacan:
- Formación académica: Nivel de educación profesional superior (HBO) o educación vocacional secundaria.
- Idiomas: Dominio excelente de los idiomas inglés y español (tanto oral como escrito). Además, se requiere competencia profesional en el idioma neerlandés (holandés).
- Experiencia: Trayectoria en tareas secretariales, administrativas y de apoyo a la gestión, así como manejo de sistemas de procesamiento de datos.
- Otros: Poseer licencia de conducir, disponibilidad para viajar a los países de la región y flexibilidad de horarios para laborar fuera de la jornada regular o fines de semana si es necesario.
Se valorará como un “plus” el conocimiento de la legislación sobre asistencia legal internacional y la afinidad con el trabajo de la Policía Nacional de los Países Bajos.
Responsabilidades y condiciones
Quien resulte electo deberá gestionar información de investigación confidencial, mantener contacto con agencias de ley y orden en los Países Bajos y Centroamérica, y realizar traducciones técnicas.
Las condiciones laborales ofrecidas incluyen:
- Jornada: 38 horas semanales.
- Remuneración: Escala salarial 7, según la clasificación del Gobierno Central de los Países Bajos (de 1,5 a 2 millones de colones en la actualidad, aproximadamente, según información oficial).
- Contrato: Nombramiento inicial por un año con posibilidad de extensión o permanencia según desempeño, bajo el marco legal de la normativa laboral costarricense.
Proceso de selección y aplicación
Dada la naturaleza sensible del cargo, los candidatos serán sometidos a una investigación de confiabilidad y entorno (BO+). Este proceso incluye la verificación de antecedentes y el contacto con al menos dos referencias del círculo familiar o de amigos del candidato en los Países Bajos.
Los interesados tienen tiempo hasta el 29 de mayo de 2026 para enviar su hoja de vida y una carta de motivación (en neerlandés o inglés). En dicha misiva, el postulante debe explicar su conexión con los Países Bajos.
Las aplicaciones deben dirigirse al correo electrónico: sjo-az@minbuza.nl.