Reino de los Países Bajos en Costa Rica ofrece empleo con salario de hasta ₡2 millones

El Reino de los Países Bajos, a través de su delegación diplomática en Costa Rica, anunció la apertura de una vacante de empleo para integrarse a su equipo regional.

Se trata del puesto de Asistente del Agregado de Policía, una labor estratégica que brinda apoyo administrativo y operativo en el marco de la cooperación policial internacional y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

La sede de trabajo es la Embajada neerlandesa en San José, la cual funciona como un centro regional con jurisdicción también sobre Guatemala, Honduras y El Salvador.

El Reino de los Países Bajos, a través de su delegación diplomática en Costa Rica, anunció la apertura de una vacante para integrarse a su equipo regional. (Shutterstock)

El perfil: excelencia lingüística y administrativa

La misión diplomática busca a una persona independiente y con orientación internacional. Entre los requisitos indispensables destacan:

Formación académica: Nivel de educación profesional superior (HBO) o educación vocacional secundaria.

Nivel de educación profesional superior (HBO) o educación vocacional secundaria. Idiomas: Dominio excelente de los idiomas inglés y español (tanto oral como escrito). Además, se requiere competencia profesional en el idioma neerlandés (holandés) .

Dominio excelente de los idiomas (tanto oral como escrito). Además, se requiere . Experiencia: Trayectoria en tareas secretariales, administrativas y de apoyo a la gestión, así como manejo de sistemas de procesamiento de datos.

Trayectoria en tareas secretariales, administrativas y de apoyo a la gestión, así como manejo de sistemas de procesamiento de datos. Otros: Poseer licencia de conducir, disponibilidad para viajar a los países de la región y flexibilidad de horarios para laborar fuera de la jornada regular o fines de semana si es necesario.

Se valorará como un “plus” el conocimiento de la legislación sobre asistencia legal internacional y la afinidad con el trabajo de la Policía Nacional de los Países Bajos.

Responsabilidades y condiciones

Quien resulte electo deberá gestionar información de investigación confidencial, mantener contacto con agencias de ley y orden en los Países Bajos y Centroamérica, y realizar traducciones técnicas.

Las condiciones laborales ofrecidas incluyen:

Jornada: 38 horas semanales.

38 horas semanales. Remuneración: Escala salarial 7, según la clasificación del Gobierno Central de los Países Bajos (de 1,5 a 2 millones de colones en la actualidad, aproximadamente, según información oficial).

Escala salarial 7, según la clasificación del Gobierno Central de los Países Bajos (de 1,5 a 2 millones de colones en la actualidad, aproximadamente, según información oficial). Contrato: Nombramiento inicial por un año con posibilidad de extensión o permanencia según desempeño, bajo el marco legal de la normativa laboral costarricense.

Proceso de selección y aplicación

Dada la naturaleza sensible del cargo, los candidatos serán sometidos a una investigación de confiabilidad y entorno (BO+). Este proceso incluye la verificación de antecedentes y el contacto con al menos dos referencias del círculo familiar o de amigos del candidato en los Países Bajos.

Los interesados tienen tiempo hasta el 29 de mayo de 2026 para enviar su hoja de vida y una carta de motivación (en neerlandés o inglés). En dicha misiva, el postulante debe explicar su conexión con los Países Bajos.

Las aplicaciones deben dirigirse al correo electrónico: sjo-az@minbuza.nl.