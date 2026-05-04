Empleo Costa Rica

Reino de los Países Bajos en Costa Rica ofrece empleo con salario de hasta ₡2 millones

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Por Redacción EF

El Reino de los Países Bajos, a través de su delegación diplomática en Costa Rica, anunció la apertura de una vacante de empleo para integrarse a su equipo regional.








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