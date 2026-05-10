Empleo Costa Rica

Sansa abre vacante en Costa Rica: así puede aplicar a la nueva oportunidad laboral

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Por Mathew Chaves

Sansa abrió una nueva convocatoria laboral en Costa Rica como parte de un proceso de fortalecimiento de su operación comercial.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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