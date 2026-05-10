Sansa abre vacante en Costa Rica: así puede aplicar a la nueva oportunidad laboral

Sansa abrió una nueva convocatoria laboral en Costa Rica como parte de un proceso de fortalecimiento de su operación comercial.

La empresa busca incorporar talento para una posición vinculada con crecimiento de ingresos, estrategia de mercado y coordinación de equipos dentro de la aerolínea.

La vacante también contempla funciones relacionadas con canales digitales, cumplimiento de metas y desarrollo de acciones comerciales orientadas al crecimiento de la marca.

Sansa opera vuelos domésticos y regionales desde distintos aeropuertos del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El puesto disponible corresponde a coordinador(a) comercial, una posición enfocada en diseñar, liderar y ejecutar la estrategia comercial de la empresa.

Entre las funciones generales del cargo destacan:

Liderar el equipo de ventas corporativas, agencias y servicios especiales.

Desarrollar el plan comercial anual alineado a los objetivos corporativos.

Supervisar metas de ventas, indicadores claves de desempeño o rendimiento ( KPI ) y cumplimiento de objetivos.

) y cumplimiento de objetivos. Impulsar el crecimiento del canal directo mediante web, app y call center .

y . Proponer campañas promocionales y estrategias de marca.

Tomar decisiones basadas en datos para maximizar ingresos y rentabilidad.

Entre los requisitos solicitados por la empresa se encuentran:

Formación en Administración de Empresas, Turismo, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo cinco años de experiencia en posiciones de liderazgo.

Experiencia con personal a cargo.

Manejo de sistemas de reservas.

Dominio avanzado del idioma inglés.

Además, la compañía indicó que busca perfiles con liderazgo estratégico, orientación a resultados y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo mzcalderon@flysansa.com.

La aerolínea lanzó un nuevo proceso de reclutamiento para fortalecer una de sus áreas estratégicas dentro de la operación en el país.